NBA例行賽持續熱戰，8連勝金州勇士今（12）日交手強敵休士頓火箭，當家球星柯瑞（Stephen Curry）首節就因右腹部酸痛被迫退場，直到比賽結束都未回歸。勇士靠菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）再度跳出，第二節連續攻下8分、上半場16分、7籃板，幫助勇士緊咬分差，但末節火箭外線復甦，勇士則缺乏進攻得分點，最終108：115輸球，8連勝告一段落。
🏀休士頓火箭115：108金州勇士
挑戰9連勝的勇士，今天客場迎戰強敵火箭，柯瑞首節開打不久投進三分後，就摸著腰部面露痛苦，隨後直接退場接受治療，並確定本場不會回歸。失去柯瑞的勇士，只能依靠新秀倫德伯格扛下主攻重任，第二節一波連續單吃杜蘭特（Kevin Durant），連續攻下8分。勇士上半場僅以41：46落後。
第三節，史馬特（Marcus Smart）與貝西（Charles Bassey）禁區卡位時糾纏在一起，前者隨後揮拳直接驅逐出場，勇士則同樣緊咬10分左右落後。
末節火箭外線手感突然爆發，射手謝潑德（Reed Sheppard）連續投進3顆外線帶動攻勢，火箭連續5顆三分將比分拉開到將近20分，終場115：108順利擊敗勇士，勇士8連勝也告終。
數據方面，勇士菜鳥倫德伯格25分、10籃板，全部都是全隊最高，柯瑞僅打6分鐘拿下3分，贏球的火箭方面，全隊6人得分上雙，杜蘭特20分全隊最高。
🏀洛杉磯湖人123：112密爾瓦基公鹿
靠著後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙拳出擊，上半場就取得雙位數領先，並靠第三節再打爆對手，取得超過20分領先，終場123：112擊敗公鹿，收下近期7連勝。
值得注意的是，本場唐西奇、里夫斯都有疑似扭傷狀況，前者是首節三分出手時疑似踩到庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳，造成腳踝翻船，里夫斯則是右腳後跟受傷退場，詳細傷情待後續觀察。
NBA今日賽果（2026年11月12日）
NBA明日賽程（2026年11月13日，台灣時間）
我是廣告 請繼續往下閱讀
挑戰9連勝的勇士，今天客場迎戰強敵火箭，柯瑞首節開打不久投進三分後，就摸著腰部面露痛苦，隨後直接退場接受治療，並確定本場不會回歸。失去柯瑞的勇士，只能依靠新秀倫德伯格扛下主攻重任，第二節一波連續單吃杜蘭特（Kevin Durant），連續攻下8分。勇士上半場僅以41：46落後。
第三節，史馬特（Marcus Smart）與貝西（Charles Bassey）禁區卡位時糾纏在一起，前者隨後揮拳直接驅逐出場，勇士則同樣緊咬10分左右落後。
末節火箭外線手感突然爆發，射手謝潑德（Reed Sheppard）連續投進3顆外線帶動攻勢，火箭連續5顆三分將比分拉開到將近20分，終場115：108順利擊敗勇士，勇士8連勝也告終。
數據方面，勇士菜鳥倫德伯格25分、10籃板，全部都是全隊最高，柯瑞僅打6分鐘拿下3分，贏球的火箭方面，全隊6人得分上雙，杜蘭特20分全隊最高。
靠著後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙拳出擊，上半場就取得雙位數領先，並靠第三節再打爆對手，取得超過20分領先，終場123：112擊敗公鹿，收下近期7連勝。
值得注意的是，本場唐西奇、里夫斯都有疑似扭傷狀況，前者是首節三分出手時疑似踩到庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳，造成腳踝翻船，里夫斯則是右腳後跟受傷退場，詳細傷情待後續觀察。
|客隊
|主隊
|比分（客：主）
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|華盛頓奇才
|印第安納溜馬
|101：114
|西亞卡姆（28分）
|喬治（25分）
|克利夫蘭騎士
|紐約尼克
|115：107
|哈登（32分）
|布倫森（27分）
|波士頓塞爾提克
|多倫多暴龍
|98：93
|塔圖姆（24分）
|沃特（17分）
|丹佛金塊
|曼菲斯灰熊
|123：118
|莫瑞（30分）
|傑洛姆（22分）
|布魯克林籃網
|紐澳良鵜鶘
|145：111
|小波特（22分）
|威廉森（29分）
|洛杉磯湖人
|密爾瓦基公鹿
|123：112
|唐西奇（32分）
|赫洛（26分）
|聖安東尼奧馬刺
|芝加哥公牛
|124：119
|文班亞馬（32分）
|史密斯（23分）
|金州勇士
|休士頓火箭
|108：115
|倫德伯格（25分）
|杜蘭特（20分）
|奧蘭多魔術
|猶他爵士
|123：108
|華格納（38分）
|彼得森（22分）
|奧克拉荷馬雷霆
|波特蘭拓荒者
|尚未結束
|時間
|客隊
|主隊
|盤口讓分／大小分預測
|賽前焦點看點
|08:00
|底特律活塞
|華盛頓巫師
|活塞-9.5（220.5）
|戴維斯領軍主場迎戰東區前三強權活塞
|08:00
|多倫多暴龍
|費城76人
|待定（76人主場受看好）
|76人雙星出賽成疑，面對傷兵滿營的暴龍
|09:00
|達拉斯獨行俠
|明尼蘇達灰狼
|灰狼-4.5（225.5）
|4連勝灰狼在愛德華茲缺陣下主場迎戰獨行俠
|10:00
|夏洛特黃蜂
|鳳凰城太陽
|太陽-6.5（212.5）
|太陽主場迎戰缺少主將米勒的黃蜂力拚連勝