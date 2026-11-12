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休士頓火箭115：108金州勇士

洛杉磯湖人123：112密爾瓦基公鹿

NBA今日賽果（2026年11月12日）

客隊 主隊 比分（客：主） 勝隊最高得分 敗隊最高得分 華盛頓奇才 印第安納溜馬 101：114 西亞卡姆（28分） 喬治（25分） 克利夫蘭騎士 紐約尼克 115：107 哈登（32分） 布倫森（27分） 波士頓塞爾提克 多倫多暴龍 98：93 塔圖姆（24分） 沃特（17分） 丹佛金塊 曼菲斯灰熊 123：118 莫瑞（30分） 傑洛姆（22分） 布魯克林籃網 紐澳良鵜鶘 145：111 小波特（22分） 威廉森（29分） 洛杉磯湖人 密爾瓦基公鹿 123：112 唐西奇（32分） 赫洛（26分） 聖安東尼奧馬刺 芝加哥公牛 124：119 文班亞馬（32分） 史密斯（23分） 金州勇士 休士頓火箭 108：115 倫德伯格（25分） 杜蘭特（20分） 奧蘭多魔術 猶他爵士 123：108 華格納（38分） 彼得森（22分） 奧克拉荷馬雷霆 波特蘭拓荒者 尚未結束

NBA明日賽程（2026年11月13日，台灣時間）

時間 客隊 主隊 盤口讓分／大小分預測 賽前焦點看點 08:00 底特律活塞 華盛頓巫師 活塞-9.5（220.5） 戴維斯領軍主場迎戰東區前三強權活塞 08:00 多倫多暴龍 費城76人 待定（76人主場受看好） 76人雙星出賽成疑，面對傷兵滿營的暴龍 09:00 達拉斯獨行俠 明尼蘇達灰狼 灰狼-4.5（225.5） 4連勝灰狼在愛德華茲缺陣下主場迎戰獨行俠 10:00 夏洛特黃蜂 鳳凰城太陽 太陽-6.5（212.5） 太陽主場迎戰缺少主將米勒的黃蜂力拚連勝

NBA例行賽持續熱戰，8連勝金州勇士今（12）日交手強敵休士頓火箭，當家球星柯瑞（Stephen Curry）首節就因右腹部酸痛被迫退場，直到比賽結束都未回歸。勇士靠菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）再度跳出，第二節連續攻下8分、上半場16分、7籃板，幫助勇士緊咬分差，但末節火箭外線復甦，勇士則缺乏進攻得分點，最終108：115輸球，8連勝告一段落。挑戰9連勝的勇士，今天客場迎戰強敵火箭，柯瑞首節開打不久投進三分後，就摸著腰部面露痛苦，隨後直接退場接受治療，並確定本場不會回歸。失去柯瑞的勇士，只能依靠新秀倫德伯格扛下主攻重任，第二節一波連續單吃杜蘭特（Kevin Durant），連續攻下8分。勇士上半場僅以41：46落後。第三節，史馬特（Marcus Smart）與貝西（Charles Bassey）禁區卡位時糾纏在一起，前者隨後揮拳直接驅逐出場，勇士則同樣緊咬10分左右落後。末節火箭外線手感突然爆發，射手謝潑德（Reed Sheppard）連續投進3顆外線帶動攻勢，火箭連續5顆三分將比分拉開到將近20分，終場115：108順利擊敗勇士，勇士8連勝也告終。數據方面，勇士菜鳥倫德伯格25分、10籃板，全部都是全隊最高，柯瑞僅打6分鐘拿下3分，贏球的火箭方面，全隊6人得分上雙，杜蘭特20分全隊最高。靠著後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）雙拳出擊，上半場就取得雙位數領先，並靠第三節再打爆對手，取得超過20分領先，終場123：112擊敗公鹿，收下近期7連勝。值得注意的是，本場唐西奇、里夫斯都有疑似扭傷狀況，前者是首節三分出手時疑似踩到庫茲馬（Kyle Kuzma）的腳，造成腳踝翻船，里夫斯則是右腳後跟受傷退場，詳細傷情待後續觀察。