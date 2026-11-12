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中央不補助就自己做！李四川：財政允許就推長者健保費補助

點名蘇巧慧走遍29區 李四川質疑：為何沒替長輩爭取？

雙北長輩福利有落差 李四川憶敬老卡：同樣繳稅為何不同？

65歲以上居家改善補助3萬 75歲以上高風險長者主動關懷

新北醫院少、護理人力不足 李四川盼雙北長照合作

強調中央地方不該分黨派 李四川：錢是市民繳的稅

立法院三讀通過《老人福利法》修正案，卻遭行政院長卓榮泰不予副署，長者健保費補助問題再度引發關注。國民黨新北市長候選人李四川接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時表態，若未來順利當選，即使中央不補助，只要新北市財政評估可行，就會自行推動長者健保費補助。他直言，台北市長輩享有相關福利，新北長輩卻因地方財政差異而無法比照辦理，「同樣在繳稅，為什麼不可以？」他更點名民進黨對手蘇巧慧，質疑對方走遍新北29區，為何沒有積極替長輩爭取相關福利。針對《老人福利法》修法引發的長者健保費補助爭議，李四川表示，自己走訪新北市29個行政區，聽到許多長輩反映最期待的福利之一，就是政府能協助負擔健保費。李四川指出，台北市因財政條件較佳，已實施長者健保費補助，但新北市人口多、長者人數也多，地方財政相對吃緊，導致雙北長輩享有的福利有所差異。他認為，雙北甚至桃園的長者福利，至少應朝一致的方向努力，不能因為居住縣市不同，就讓同樣繳稅的民眾享有不同待遇。被問到如果未來當選新北市長，是否有意自行推動長者健保費補助，李四川明確表示，「健保費如果中央一直不給我錢，那原則上我的財務如果分析是可以，我會自己做。」他強調，這項政策仍須視新北市財政狀況進行評估，但不希望新北長輩長期因地方財政差異，而無法獲得相應的照顧。李四川也將矛頭指向民進黨新北市長候選人蘇巧慧。他表示，蘇巧慧提出不少福利政策，相關經費規模也相當可觀，但對於長者健保費補助議題，卻讓他感到不解。蘇巧慧走遍新北29區，應該很清楚地方長輩最需要什麼，尤其健保費不只是長者福利，也牽涉到年輕家庭的經濟負擔。「你走了那麼29區，你都很溫暖，為什麼這一塊你沒有好好地去照顧我們的長輩？」李四川質疑，長者健保費問題不應只被視為老人福利，更應該從整個家庭的照顧壓力來思考。他指出，許多年輕人正處於上有父母、下有子女的「三明治家庭」階段，除了養育孩子，也必須負擔父母的生活與醫療支出。李四川舉例，若父母健保費依附在子女薪資投保，費用可能隨投保金額提高，部分家庭一年替雙親負擔的健保費可能達2萬元，對一般家庭而言並非小數目。政府若能協助減輕這筆支出，不只是照顧長者，也能讓年輕世代喘口氣。談到雙北長者福利差異，李四川回憶，自己過去擔任新北市副市長時，曾遇過台北市敬老卡可以搭乘捷運，但新北市敬老卡只能搭乘公車的情況。當時主要是考量新北市財政有限，因此在使用範圍上有所限制，但這樣的差異，確實容易讓長輩產生不公平的感受。李四川舉例，過去一起受訓的公務員同學退休後，有人住台北、有人住新北，明明搭乘同一班捷運，台北市長輩可以直接使用敬老卡，新北市長輩卻還得拿出自己的悠遊卡付費。「同樣在繳稅，為什麼不可以？」李四川認為，這樣的差別待遇，容易讓民眾覺得自己像是「二等國民」，因此未來希望透過雙北合作及財政資源調整，逐步縮小長者福利落差。除了健保費補助，李四川也提出長者居家安全改善政策。他表示，未來希望讓65歲以上長者，尤其是獨居老人，可以申請居家安全檢查，內容包括防盜、防跌倒、防災及瓦斯使用安全等項目。若經檢查發現住家設施有改善必要，將規劃提供最高約3萬元補助，協助長者改善居住環境，降低在家發生意外的風險。另外，針對75歲以上且有失智、身心障礙等狀況的長者，也希望由政府主動提供檢查及協助，而非被動等待民眾提出申請。李四川強調，長者照顧不應只停留在發放補助，更應重視實際生活需求，讓長輩能在熟悉的居住環境中安心生活。談到長照體系，李四川指出，新北市相較台北市仍有土地空間，可以持續發展長照設施，但醫療資源分布卻是另一項挑戰。他表示，台北市醫院相對較多，新北市醫院較少，而長照服務往往需要與醫療體系銜接，因此未來雙北應思考如何加強合作，讓長者在長照、住院及醫療轉介上獲得更完整的服務。李四川也提到，日前拜訪護理師公會時，了解到目前護理人力不足的問題。他回憶，過去擔任副市長時，民眾最常請他幫忙的事情之一就是找病房，如今即使醫院有病床，也可能因護理師人力不足而無法收治病患。他認為，未來長照政策不能只增加設施，也必須同步思考醫療與護理人力問題，才能真正回應高齡社會需求。針對中央與地方的財政分配，李四川也談到過去擔任行政院秘書長的經驗。他表示，自己曾在行政院會議中向行政院長卓榮泰提出，無論財政收支劃分如何調整，中央與地方使用的經費，最終都來自人民繳納的稅金。李四川強調，財政分配不應因政黨立場而有差別待遇，更不能因為地方首長與中央不同黨，就影響應有的補助。他舉例，過去擔任行政院秘書長時，曾核撥14億元協助台南烏腳病相關照顧需求，也曾在高雄氣爆後，與當時擔任高雄市副市長的劉世芳協調，核撥16億元協助地方。李四川表示，自己始終認為，地方有需要，中央就應該提供協助，「不能分黨派，應該要看這個需不需要，如果需要，那就該給就給。」他也重申，長者健保費補助正是中央地方財政分配問題的縮影，不能因為台北市財政較好就能推動，新北市卻因人口多、財政壓力較大而無法實施。未來若順利當選，他將在財政許可的前提下，評估由市府自行推動相關補助，讓新北長輩獲得更多照顧。