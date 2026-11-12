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沈伯洋稱都更需要陪伴 李四川反擊：法令不改怎麼解決？

17坪基地也能蓋房？李四川：危老與都更差在容積獎勵

把道路一起納入都更！李四川提南機場經驗：6米道路變8米

都更想一坪換一坪？李四川直言：建商不是做慈善事業

都市更新成為2026雙北市長選戰的重要議題，民進黨台北市長候選人沈伯洋先前在辯論會中主張「都更需要陪伴」，不過，擁有多年工程及市政經驗的國民黨新北市長候選人李四川接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，對此提出不同看法。他直言，都更真正的困難在於法令限制、容積率不足及地主整合問題，「很多並不是講講陪伴就可以！」更直接點名沈伯洋，「我說你當立法委員，可見你不懂都更！」。談到都更困境，李四川首先將矛頭指向沈伯洋先前提出的「都更需要陪伴」說法。他表示，都更涉及的問題相當複雜，除了地主意願，還有容積獎勵、建築高度限制及相關法令規範，並不是政府單純陪伴民眾，就能讓案件順利推動。李四川舉例，台北市士林相關都更案過去就曾受到建築高度限制影響，即使政府持續協調，只要法令限制沒有解決，開發案仍可能難以推進。「你在那邊陪伴，怎麼『陪』都沒有『伴』法！」李四川直言，真正應該做的是檢討法規，排除不必要的行政程序，才能加快都更腳步。他進一步指出，台北市雖然鼓勵老舊建築進行都市更新，但現行制度仍有劃定都市更新地區的相關程序，部分案件為了取得額外2%的容積獎勵，必須經過劃定、開會及審查。李四川質疑，既然政策方向就是鼓勵老屋更新，為何不能直接檢討相關容積獎勵制度，減少重複的行政程序？「你如果這樣，你一定要去鬆綁那個法令，這個才是根本辦法的解決。」李四川認為，沈伯洋身為立法委員，應該更重視制度與法令面的改革，而不是只強調陪伴。他也直言，自己多次提出相關問題，但沈伯洋並未回應。近年雙北陸續出現小基地危老重建案，部分基地面積僅十多坪，引發外界對都市景觀及整體規劃的討論。對此，李四川表示，老舊建築重建主要有危老重建與都市更新兩種方式，兩者在整合範圍及容積獎勵制度上有所不同。危老重建通常可以由個別基地自行推動，整合範圍較小；都市更新則可透過較大範圍的整合與相關獎勵，創造不同的開發條件。不過，李四川坦言，政府雖然希望小基地能與鄰近土地整合，甚至透過跨基地方式重新規劃，但土地涉及私人財產權，如果地主認為自行改建比較有利，不願意加入整合，政府也無法強迫。因此，如何在尊重地主意願的前提下，創造更好的整體開發條件，是都市更新的重要課題。李四川進一步分享，過去在台北市南機場地區協調都市更新時，曾思考將既有道路納入整體更新範圍，透過重新規劃改善土地使用效率。他舉例，如果將原本6米寬的道路納入更新範圍，再配合建築退縮2米，就有機會讓道路拓寬至8米，同時改善建築配置及公共空間。這類作法不只是單純拆掉老房子、蓋新房子，而是將道路、土地及都市計畫一起重新檢討，讓更新後的生活環境更完整。這樣的方式某種程度更接近「重劃」，因為不只是建築物更新，也涉及道路配置及都市計畫的調整。相較台北市，李四川認為新北市的都更問題更加複雜，關鍵就在於各地都市計畫與基準容積率不一致。他指出，新北市目前有46個獨立都市計畫，尚未完成整合，導致不同地區的開發條件存在明顯差異。李四川舉例，部分地區基準容積率只有160%或200%，但若希望透過都市更新讓地主取得合理的分配坪數，就必須考慮提高容積率，否則開發效益不足，建商也難以負擔相關成本。他主張，至少應朝基準容積率225%的方向檢討，並進一步評估提高容積的可能性。李四川解釋，假設一塊土地基準容積率只有200%，代表每坪土地可興建的樓地板面積有限，扣除建築成本、開發費用及其他必要支出後，建商不可能將所有新建坪數都分回給地主。因此，政府必須從都市計畫整合、容積調整及開發條件等面向著手，才能讓更多老舊社區具備更新的可行性。對於許多地主期待都市更新後能夠「一坪換一坪」，李四川也提出較為現實的看法。他指出，都更分配的核心在於土地價值，而不是單純將原本的老屋坪數，直接換成同樣大小的新房子。「我一間舊的房子改成新的房子，結果我不必付錢，全世界哪有這麼好的事情？」李四川直言，建商需要負擔興建成本，也必須取得合理的開發報酬，「建商又不是在做慈善事業！」李四川舉例，如果地主原本擁有的土地價值較高，例如位於台北市仁愛路、忠孝東路等精華地段，就比較有機會透過土地價值換回相近坪數的新房子。但如果土地位於地價相對較低的區域，或容積條件不足，想要不額外負擔費用就達到一坪換一坪，實際上可能相當困難。他認為，推動都更除了政府必須檢討法令、調整容積與改善整合機制，也需要讓地主了解土地價值、營建成本及更新後權益分配的關係，才能避免因期待落差，導致都更案件遲遲無法推進。