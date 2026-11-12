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立法院近期審議《空污法》修正草案及燃煤電廠汰除用煤期程及運轉限制等規範，讓經濟部及產業界高度關注。全國工業總會今（12）日表示，穩定供電攸關國家經濟發展及製造業競爭力，若替代電源尚未充分到位前，即透過修法要求燃煤機組提前退場，恐削弱我國穩定供電能力及能源調度彈性，對整體產業營運造成重大衝擊。工總表示，製造業向來支持空氣污染防制政策，並持續投入大量資金改善製程與汰換設備。然減煤、減污應以穩定供電為前提，不能為追求特定減煤時程，而犧牲產業正常營運及國家能源安全。如今，台灣正處於AI、半導體及相關科技產業快速發展階段，國內外企業持續擴大在台投資，整體用電需求不斷成長。製造業高度仰賴穩定電力，部分產業更具連續製程特性，一旦發生供電不足或電力中斷，不僅造成生產停擺及設備損害，更將衝擊上下游供應鏈與國際訂單履約能力。此次《空污法》修正，恐增加企業無法掌控的供電風險，進而動搖國內外企業在台投資信心。此外，面對極端氣候、天然災害及國際地緣政治風險，能源韌性已成為國家安全的重要課題。產業界認為，能源轉型應遵循「替代電源先到位、既有機組再退場」原則，並保留必要的緊急備援及電力調度彈性；倘若貿然限制燃煤機組運轉或排除既有備援功能，無異於將能源轉型過程中的供電風險轉嫁由企業及全民承擔。工總總結，環境保護與產業發展本應兼籌並顧，穩定供電更是國家經濟發展不可退讓的基本條件，任何重大能源政策調整均應審慎評估，確保替代電源與相關配套完備。爰產業界呼籲立法院不宜通過修正草案，應支持現行《空污法》第28條及第30條規定內容，避免對民生用電、能源韌性及我國產業長期發展造成難以挽回的衝擊。