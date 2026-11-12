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「音樂教父」羅大佑昨在專訪中痛斥，民進黨讓人恐懼，台北市長蔣萬安今（12）日呼籲大家，不要怕，站出來，看到很多臉書、threads社群勇於表達自己的意見跟立場，他非常感謝。蔣萬安說，不管是民進黨政府在發動大罷免，或者是讓很多人都不敢發聲，尤其這段期間進入到選舉階段，大家感受到社會的氛圍，看到很多的支持者，過去一段時間都不敢出聲，不敢表達自己的立場，但是這幾天，很多好朋友參與他競選總部成立之後，呼籲大家，不要怕，站出來。所以看到在很多臉書、Threads等各個社群，大家都勇於表達意見跟立場，他非常感謝，也希望大家繼續努力，往前邁進。羅大佑接受唐湘龍專訪時，直言外省人被欺負的夠慘了，這次投票不出來的話真的會變賤民，隨後稱前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前高雄市長陳菊都沒有子女、總統賴清德兒子送到美國，不像自己有子女，「對於下一代我們想很多，這些人不會想太多，覺醒吧台灣人，為了下一代」。羅大佑更說，民進黨主政下這是什麼爛民主，你們這些立委、縣市長、行政院好意思嗎、墮落、不要臉，卓榮泰就是條狗聽賴清德的