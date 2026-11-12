我是廣告 請繼續往下閱讀

馬刺打弱旅公牛 上半場一路落後

馬刺下半場上演大逆轉 文班亞馬全場32分、9籃板

聖安東尼奧馬刺今（12）日作客芝加哥公牛，上半場一路落後達到22分，但第三節展開反擊，單節打出34：19攻勢，終場124：119大逆轉擊敗公牛，馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）攻下32分、9籃板與5火鍋，馬刺也奪下本季全聯盟最多10連勝。馬刺歷經開季苦吞2連敗，近期就拉出一波9連勝，期間擊敗灰狼、拓荒者與獨行俠等戰績不俗球隊，本場面對至今僅1勝的公牛，結果開季就陷入落後。公牛本場前22次出手投進19球，一度將比分拉開到22分差距，但馬刺半場結束前展開追分，以14分落後進入下半場，第三節，馬刺再度靠文班亞馬外線開炮，以及雙衛哈珀（Dylan Harper）、福克斯（De'Aaron Fox）主導節奏，單節率隊打出34：19攻勢逆轉。第四節馬刺持續主導進攻，將比分拉開到雙位數領先，馬刺最終124：119大逆轉贏球，公牛則苦吞近期一波8連敗。數據方面，文班亞馬全場32分、9籃板與5阻攻，哈珀18分、10助攻，福克斯17分、9助攻，公牛則以上半場發揮出色的史密斯（Jalen Smith）攻下23分，為全隊最高。