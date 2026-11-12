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羅大佑轟賴卓 行政院：皇后大道東上沒有皇宮、台灣也沒有皇宮

資深音樂人羅大佑近日接受專訪痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，更點名蔡英文、蕭美琴與陳菊未婚沒有子女，而賴清德兒子在美國，這些人是否真正替台灣下一代著想？對此行政院今（12）日引用羅大佑中國禁歌《皇后大道東》歌詞，說明皇后大道東上沒有皇宮，台灣也沒有皇宮，政府堅定守護《憲法》、民主還有言論自由，所以民眾可以批判政府，台灣之所以可以傳唱這首歌，「這是台灣民主自由以及文化自由的可貴之處」。李慧芝引用《皇后大道東》歌詞表示，皇后大道東上沒有皇宮，台灣也沒有皇宮，而且皇后大道中人民如潮湧，相信大家都很熟悉，正是因為台灣是一個多元包容的民主社會，政府堅定守護《憲法》、民主還有言論自由，所以民眾可以批判政府，台灣之所以可以傳唱這首歌，「這是台灣民主自由以及文化自由的可貴之處」。李慧芝說明，行政院不覆議的決定，是基於《憲法》所賦予的職權，以及對憲政秩序還有權力分立原則的守護。行政院有責任要守護《憲法》，當然所有憲政機關也都應該要守護《憲法》，要尊重彼此的權限。李慧芝也表示，民主社會同樣也應該要尊重每一個人的選擇。女性是否生育，不應該成為一個人被批判是否關心國家、下一代與公共貢獻的標準，現在民主自由台灣是無數民主前輩貢獻努力的成果，其中也包含非常多女性，不應該因為婚育或生育而被忽略或被否定。政府守護民主自由，也守護性別平權，尊重每一個人批判政府的自由，也尊重不同性別的國人選擇自己人生的權利，「這是台灣民主的真正可貴之處」。由羅大佑作曲、林夕填詞的暢銷金曲《皇后大道東》，隱喻香港人面對1997年主權移交時的焦慮、迷惘與心態，因而被中國列為禁歌。