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選前成立反奧步律師團 洪孟楷：造謠抹黑告到底

羅智強點名沈伯洋 質疑「戒慎恐懼之夜」是奧步前奏

葉慶元點名兒虐數據爭議 籲檢調維持行政中立

2026九合一選舉倒數17天，國民黨立法院黨團今（12）日偕同台北市長蔣萬安競選辦公室總幹事羅智強，以及律師葉慶元、王相傑共同召開「反奧步、護民主」記者會，正式宣布成立「反奧步法律顧問團」，宣示對選前造謠、抹黑及變造影音等行為零容忍。羅智強更將矛頭指向民進黨台北市長候選人沈伯洋，質疑日前舉辦的「戒慎恐懼之夜」是在操作恐懼牌，恐成為選舉奧步的前奏，呼籲選民面對重大爆料務必審慎查證。國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，選情進入最後白熱化階段，成立法律顧問團，就是希望提前防範選舉期間可能出現的各種抹黑手段。他強調「魔高一尺，道高一丈」，面對刻意散播不實訊息、損害候選人名譽的違法行為，國民黨絕不姑息，「行霹靂手段才能顯菩薩心腸」。洪孟楷也提及近期新北市長選戰爭議，指有媒體人影射國民黨候選人李四川與建商存在不正當關係，隨後又透過政論節目持續擴散相關指控。他批評，這種未經查證的影射已對候選人造成傷害，國民黨將全力支持當事人採取法律行動，捍衛自身清白。洪孟楷指出，四年前蔣萬安參選時，也曾面臨各種影射與指控，若選舉結果受到不實資訊操弄，將對民主制度造成傷害。因此，呼籲民眾若在網路或實體場合發現疑似不實訊息，可以在合法且確保安全的前提下截圖、錄影或錄音保存證據，並向競選總部通報查證。羅智強表示，過去多次選舉都曾在投票前夕爆發重大爭議，包括吳敦義遭偽造緋聞錄音帶、黃俊英走路工事件，以及韓國瑜選戰期間的王立強相關爭議。他認為，選前突如其來的爆料，即使事後獲得澄清，也可能已經影響選情。羅智強進一步將矛頭指向沈伯洋，質疑對方日前舉辦的「戒慎恐懼之夜」，是在選戰中操作恐懼情緒。他認為，這類政治操作可能加深社會對立，讓後續未經查證的爆料更容易傳播。羅智強呼籲，選民面對選前重大爆料，應落實「停一停、想一想、聽一聽」原則，先確認資訊真偽、思考爆料來源及動機，並等待相關當事人提出說明，不要急著做出判斷。他也呼籲支持者共同監督選舉資訊，避免造謠與抹黑影響選戰。法律顧問團召集人葉慶元表示，若意圖使候選人不當選而散布不實訊息，且符合相關法律構成要件，可能涉及《公職人員選舉罷免法》的妨害選舉相關規定。葉慶元也提及沈伯洋先前宣稱台北市兒虐案件數為六都最高的爭議，批評其相關說法缺乏充分依據，要求沈伯洋應對外界質疑提出說明。此外，葉慶元呼籲檢調單位應維持行政中立，不論涉及哪個政黨或候選人，都應採取一致的執法標準，避免司法公信力受到質疑。律師王相傑則提醒，民眾面對網路流傳的選舉訊息，應保持理性並審慎查證，切勿任意製作或轉傳未經證實的內容，以免涉及法律責任。