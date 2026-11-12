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攤開釋字716號打臉！綠營：王建煊早還清白

▲何欣純競選團隊出示王建煊時期的公文，強調監院已還何欣純清白。（圖／記者顏幸如攝，2026.11.12）

手握江啟臣岳父爭議卻喊卡！何陣營籲回歸市政願景對決

立法院國民黨團今（12）日再度召開記者會，緊咬民進黨台中市長候選人何欣純的建築師丈夫謝俊雄，指控曾因違反《公職人員利益衝突迴避法》遭最高法院開罰新台幣950萬元，質疑何欣純「一出事就卸責」。何欣純陣營火速反擊，痛批藍營因選情告急凡事只說一半、不斷掐頭去尾，並提出三問回擊「為什麼不敢說前監察院長王建煊已還何欣純清白？為什麼不敢說大法官認定裁罰違憲？為什麼不敢說後來已經修法？」繼昨日指控謝俊雄10年前涉嫌行賄，江啟臣競選總部副主委王育敏今日再度聯手國民黨立委陳菁徽、洪孟楷、牛煦庭召開記者會，爆料謝俊雄在何欣純擔任台中縣議員期間，承包台中縣多達17件學校工程設計案，最終因違反《利益衝突迴避法》遭最高法院裁罰950萬元定讞。藍營在會中質疑，謝俊雄身為專業建築師，不好好承接民間業務，卻專挑公家機關標案下手，連基本的利益分際都劃分不清，「面對鐵錚錚的黑歷史，難道何欣純又要推說是抹黑？」針對國民黨團連兩天猛烈攻勢，何欣純競選團隊隨即由台中市議員林德宇、競總發言人林俊裕及律師王翼升出面反駁。林德宇痛批，江啟臣陣營顯然是真的急了，接連使出潑髒水的烏賊戰術；昨日的記者會絕口不提案件發生在江啟臣擔任國民黨主席期間、且是由國民黨籍鄉長強行索賄，今日的指控更是離譜，通篇都是去脈絡化、掐頭去尾的政治操作。律師王翼升進一步還原事件全貌，指出該起《利益衝突迴避法》爭議涉及的17所學校，全不在何欣純當時的大里、霧峰議員選區內；事後監察院正式函文調查，明確證實查無任何具體事證顯示何欣純涉有違法情事。王翼升反問「當時主政的監察院長是王建煊，國民黨應該不會懷疑王院長的公正性吧？」王翼升接著指出，藍營在記者會上刻意隱瞞關鍵法制沿革，隻字未提後來司法院大法官作出「釋字第716號」解釋，明確宣告當時的《利益衝突迴避法》相關重罰規定部分違憲，並進而促成立法院完成修法，明定只要透過公開、公平招標程序並依法揭露身分，即完全合法。他強調，整起事件是舊法時代的歷史產物，當時的台中縣長是國民黨籍黃仲生、總統為馬英九，在藍營執政下的監察院早已還給何欣純清白。林德宇重申，何欣純從政一路清白自持，始終期盼打一場正向、溫暖的君子之爭，反觀對手江啟臣不僅拒絕電視辯論，選情緊繃時更選擇躲在幕後，放任競總副主委王育敏躲在立法院言論免責權保護傘下，接連對候選人家屬潑髒水。林德宇更在會中透露，競選團隊早已掌握不少江啟臣與其建商岳父的相關爭議資料，先前幕僚曾建議納入選戰攻防素材，但當場遭到何欣純嚴厲制止；何欣純堅持不允許拿無關公共政策的私領域事件作為選舉手段，盼以身作則帶動良善選風。林德宇呼籲，江啟臣陣營接連採取惡質伎倆令人難以認同，期盼對手儘速回歸談市政、比願景的正面競爭，還給台中市民乾淨的選舉空間。