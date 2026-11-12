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美國職棒大聯盟（MLB）今（12）日在接連公布各項年度大獎，其中象徵年度最佳打者的「漢克阿倫獎（Hank Aaron Award）」得主出爐，國家聯盟由打出「40轟40盜」創下歷史的芝加哥小熊隊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）奪下，美聯則由休士頓太空人隊重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）獲獎。尋求史上最多4度獲獎及4連霸的洛杉磯道奇隊超級球星大谷翔平，最終無緣獲獎，就連年度最佳DH都讓位。大谷翔平於2023年至2025年連續3年榮獲漢克阿倫獎，本季若順利獲獎，將不僅達成史無前例的4連霸，更將追平名將A-Rod保持的生涯4度獲獎的紀錄。回顧大谷本季的表現，他在睽違3年後再度以「二刀流」身份從開幕戰出發。然而，漫長賽季中二刀流的極大負荷讓身體頻傳警訊，他先是在6月遭遇左膝傷勢，7月又因右上腕二頭筋等部位不適被迫專職打者，並在9月下旬首度以道奇球員身份進入傷兵名單。儘管如此，大谷整季依然出賽134場，繳出打擊率.275、30轟、81分打點、11次盜壘，以及全聯盟名列前茅的.889 OPS，並順利入選國聯漢克阿倫獎的最終10人決選名單，但最終仍因季中傷勢缺陣與數據下滑，無緣延續連霸紀錄。奪下國聯漢克阿倫獎的小熊外野手PCA本季迎來大爆發。他整季全勤出賽162場，繳出打擊率.280、45轟、107分打點、41次盜壘的恐怖數據，.942的OPS更高居國聯之冠，並繼2024年大谷後，成為大聯盟史上第7位達成「40轟40盜」的傳奇球星，生涯首度獲獎實至名歸。美聯方面，最佳打者漢克阿倫獎則由太空人隊的艾瓦瑞茲拿下。同時，艾瓦瑞茲也一併奪下年度最佳指定打者（DH），終結了大谷翔平自2021年起在此獎項的驚人5連霸紀錄。此外，在不分聯盟的年度最佳陣容「All-MLB」票選中，大谷過去連續5年皆以先發投手或指定打者之姿入選第一隊，今年則在競爭激烈的票選中首度遭到割愛，連年度第二隊也並未入選。至此，大谷在本次頒獎典禮中暫時處於「無獎」狀態。明日年度MVP得主即將揭曉，球迷的目光正聚焦是PCA還是大谷翔平能寫下歷史。