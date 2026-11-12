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▲白馨儒當了14年的民進黨黨員，昨晚發文宣布退黨的消息。（圖／翻攝自白馨儒FB﻿）

女星白馨儒（白白）過去加入民進黨長達14年，期間多次以無酬志工身分投入選舉活動。不過，她昨（11）日深夜發文透露，自己已在今年5月底做出「沉痛的決定」，正式退出民主進步黨，並宣布未來將「選人不選黨」，引發關注。白馨儒過去曾參與市長、市議員候選人助選，也擔任後援會會長、顧問及助選員，從發放文宣、主持活動、擔任麥克風手，到陪同候選人掃街等工作都曾投入，也參與過「四個不同意」活動。不過，白馨儒表示，經歷一些事情後，她開始重新思考這一切到底值不值得，最終才做出離開民進黨的決定。白馨儒認為，身為執政黨，人民交付的不只是權力，更是一份信任與責任，「真正重要的，是願不願意放下身段，傾聽不同的聲音」，而非只聽自己想聽的話。她也直言，但白馨儒也表示，離開曾經投入許多心力的地方，不代表否定過去的自己，而是希望能更誠實面對內心的想法，未來仍會關心公共事務，支持自己認同的人。此外，白馨儒透露，先前曾分享自己對選舉的看法，卻因工作接觸不同的人，使部分人對她的言論變得敏感，甚至因此失去一些朋友。她感慨，政治立場本來就是個人的自由，即使彼此意見不同，也不該因此否定過去的情誼，「白馨儒過去曾交往《大學生了沒》班底逸祥，兩人當時愛得相當高調，戀情備受關注，白白也因此成為通告藝人，經常上談話節目聊天。不過白白後來與逸祥分手，嫁給上班族老公，怎料她去年出面控訴對方把她當「生子工具」，因此結婚4年後她選擇離婚。目前單身的白白經常在社群分享育兒日記，也會上節目暢談當媽心得。