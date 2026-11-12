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經國防部證實，民進黨台北市長候選人沈伯洋2023年7月以學者身分錄製的1小時節目，至今仍列為國防通識教育多元輔助教材，並在新兵訓練及教召課程中播放。對此，資深媒體人吳子嘉痛批，沈伯洋過去多次以「國民黨是共產黨代理人」、「剷除國民黨立委」等言論引發爭議，質疑這種人跑到軍中傳播仇恨，「難道是要讓我們整個國軍都變成義和團嗎？」吳子嘉11日在網路直播節目《董事長開講》中表示，國防部政戰局長已證實，新兵訓練有10多個小時的通識課程，其中確實播放過沈伯洋錄製的節目。他認為，此事相當嚴重，並引用國防部對「認知作戰」的定義，當國內政治出現朝野不和諧、政黨衝突時，相關訊息可能涉及認知作戰問題。吳子嘉進一步將矛頭指向沈伯洋的過往言論，指控沈伯洋在今年3月至6月，不斷對國民黨立委扣上「共產黨代理人」的帽子，大罷免期間更公開喊出要剷除國民黨立委，並質疑國民黨「賣台」。他提到，「剷除」一詞在西方國家的語境中已具有準暴力意味，批評沈伯洋的發言就是不斷地在台灣製造仇恨、製造分裂。吳子嘉質疑，若將這類內容帶進軍中，是否等於灌輸軍人去仇恨自己的同胞？這種人在莒光日給國軍弟兄上課，跑去播放、傳播仇恨的因素，他氣得怒轟：「難道是要讓我們整個國軍都變成義和團嗎？」直言軍隊應維持國防中立，並反問國防部為何會採用這類教材。