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府：APEC平等參與與「一中原則」無關

中國曾書面保證安全 府籲履行主辦國責任

施振榮睽違19年再任領袖代表

APEC夫人外交有先例

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於18、19日在中國深圳登場，總統府今（12）日舉行代表團行前記者會。針對外傳中方此次邀請台灣代表團時，未依正式慣例使用相關函件及「Chinese Taipei」稱謂，引發矮化疑慮，總統府發言人郭雅慧表示，台灣是APEC正式會員，有權利也有責任平等、完整參與相關會務，任何會員都不應以單方面政治條件干預其他會員；若代表團在會議期間遭遇不公平待遇，政府將要求中方「即刻更正」，捍衛我國權益。郭雅慧今於會後受訪表示，APEC本身是採共識決的區域經濟合作平台，依照台灣1991年簽署的《入會備忘錄》，我方是在平等基礎上參與APEC會務，並享有完整參與的權利，歷年來也都循例與會。她強調，這套參與機制並沒有涉及所謂「一中原則」，任何會員都不應以單方面政治條件，干預其他會員的參與資格或條件。今年APEC由中國主辦，郭雅慧表示，中方身為主辦國，應善盡責任並履行相關規範，包括先前已透過書面保證代表團赴中期間的人身安全，以及確保台灣以平等、尊嚴方式參與APEC會議，完成各項會務交流。對於外界關注，中方此次是否僅以非正式函件邀請台灣、且未採正式稱謂，郭雅慧表示，外交部已針對邀請函相關情況對外說明。她重申，代表團即將出發，若在整個會議期間遭遇任何不公平待遇，政府都會要求「即刻更正」。總統府已敦請宏碁集團創辦人施振榮擔任今年APEC領袖代表，這也是他繼2007年澳洲雪梨APEC峰會後，睽違19年再度肩負此任。對於今年領袖代表及代表團成員較晚公布，郭雅慧則表示，APEC相關人事發布及記者會安排均循例辦理，最重要原則仍是維護國家權益，並確保代表團順利往返、平安完成任務。另外，媒體也詢問此行是否安排「夫人外交」？郭雅慧表示，感謝施振榮與夫人願意接下重任，主辦方確實規劃並邀請參與相關活動，府方會適時安排，希望透過交流展現台灣經驗、軟實力與文化。事實上，台灣過去參與APEC經濟領袖會議，領袖代表夫人的「夫人外交」早有先例，如2018年APEC在巴布亞紐幾內亞舉行，時任領袖代表張忠謀的夫人張淑芬，與美國副總統彭斯夫人凱倫（Karen Pence）一同參觀博物館，由於2人同為藝術家，交流相當熱絡。張淑芬更巧手改造地主國贈送的項鍊，吸引其他領袖夫人跟進，並透過服飾、畫作及慈善活動展現台灣軟實力。2022年APEC在泰國曼谷登場，張淑芬再度陪同張忠謀出席，參與主辦國安排的領袖配偶活動，與美國副總統賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）、越南第一夫人等人交流，也與中國國家主席習近平夫人彭麗媛同框。張淑芬事後透露，雙方有打招呼，並表示「在這種場合總是要大大方方」。此外，張淑芬當年也前往泰國自閉症基金會參訪，與當地青年進行藝術交流，並代表台灣捐贈30萬泰銖，透過慈善活動促進國際互動。如今施振榮睽違19年再度擔任APEC領袖代表，夫人葉紫華也將陪同出席，「夫人外交」活動也成為行程焦點。