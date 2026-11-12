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命各部會鼓勵國人投票 卓榮泰：嚴防選後可能發生不理性抗爭行為

1128大選進入倒數階段，相關部會今（12）日於行政院會報告選務工作，行政院長卓榮泰聽取報告後出做4點裁示，說明鼓勵國人踴躍投票，並嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭行為；第二，為協助民眾返鄉投票，請交通部督導各疏運單位籌措充足量能；第三，選務維安工作方面，要密切注意境外勢力以多樣介選方式來干擾選舉；最後則是請內政部督同各警察機關全員投入，每一個環節都不能掉以輕心，也要兼顧日常治安工作，確保選舉平安、社會安定，讓選舉順利的完成。卓榮泰聽取報告選務工作後表示，地方公職人員選舉及全國性公民投票將於11月28日舉行，請各相關部會落實各項選務工作，首先請中選會務必詳加盤點檢查各作業環節，做好相關宣導，確實督導各縣市、直轄市選委會，並預先擬定因應各類突發狀況之對策，同時鼓勵國人踴躍投票，並嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭行為，以期本次選舉能夠在公平、公正、公開且行政中立下，順利完成選舉及公投。第二，為協助民眾返鄉投票，請交通部督導各疏運單位籌措充足量能，以完成以下幾點工作，首先請督導高鐵公司完善關於車站及自由座人潮動線與秩序的管制，並適時機動提供加班車。目前台鐵及國道客運整體運能尚有餘裕，也請呼籲民眾多加利用，減少壅塞；其次，掌握離島各航線訂位情形，協調航空公司適時調整運能，並關注天候狀況，如有停航情形，請即時啟動運具聯防機制，協助民眾返鄉及回程。另外，也請加強宣導民眾多加利用海運往返；第三，為提供學生多元返鄉交通選擇，請協調遊覽車公會建立大專院校聯繫窗口，協助學生能夠媒合租用遊覽車，便利學生返鄉投票。第三，在選務維安工作方面，要密切注意境外勢力以多樣介選方式來干擾選舉。請中選會務必完善選務規劃及應變措施。也請內政部與各相關部會共同密切協調盤整及橫向聯繫，嚴防境外勢力透過資金、深偽影音及假訊息等干擾，以及有效應處在投開票日各種違法失序的狀況。最後卓榮泰要求內政部督同各警察機關全員投入，從候選人與周邊人士的人身安全、競選活動秩序，到投開票日、投開票所的安全維護及選後治安穩定，每一個環節都不能掉以輕心。同時，也要兼顧日常治安工作，確保選舉平安、社會安定，讓選舉順利的完成。