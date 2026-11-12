蘋果宣布關閉陪伴果粉長達28年的官方技術交流論壇「Apple支援社群」，將於11月20日永久關閉，目前已停止接受新貼文及回覆，全面轉為唯讀模式。過去iPhone、iPad、Mac等產品出現問題時，不少用戶習慣在社群發問、向其他果粉尋求解決方法，隨著這項服務走入歷史，未來使用者將無法再透過官方論壇交流，必須改用Apple支援網站、支援App或其他管道求助。
蘋果28年支援社群11/20關閉 現在已無法發文
根據Apple支援社群官方公告，平台將於2026年11月20日永久關閉，即日起停止接受新貼文，網站改為唯讀模式，使用者暫時仍可搜尋及瀏覽過去的討論紀錄，但無法再提出問題或回覆其他用戶。
Apple支援社群歷史可追溯至1998年，當時以「Apple Tech Exchange」為名成立，主要提供蘋果用戶交流技術問題的平台。2000年更名為「Apple Discussions」，2011年改為「Apple Support Communities」，直到2022年才採用目前的「Apple Support Community」名稱。
這個論壇過去是果粉尋找技術解答的重要管道，無論是iPhone更新後耗電、Mac系統異常、AirPods連線失敗，或是Apple帳號相關問題，都能在社群中找到其他用戶分享的經驗與處理方法。
為何突然關閉營運28年的服務？
根據外媒《MacRumors》報導，蘋果表示，這項決定是在審慎評估公司策略與客戶需求後做出，但未進一步說明具體原因。至於論壇累積多年的文章和技術解答，是否會在11月20日關閉後繼續保留，目前仍未有明確說法。
Apple支援社群關閉後怎麼辦？3種求助管道
這次停止營運的只有「Apple支援社群」，不代表蘋果全面終止客服或技術支援服務，使用者仍可透過以下3種官方管道尋求協助。
1.Apple官方支援網站：前往Apple支援官網，依照iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等產品分類，查詢操作教學及故障排除方式。
2.Apple支援App：透過App Store下載免費的Apple支援App，可取得個人化解決方案、聯絡客服人員，或預約Apple直營店及授權維修中心的服務。
3.Apple電話及線上客服：前往聯絡Apple支援，選擇遇到問題的產品及服務項目，系統會引導使用者取得適合的協助方式，包括線上對談、電話支援及維修安排等。
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根據Apple支援社群官方公告，平台將於2026年11月20日永久關閉，即日起停止接受新貼文，網站改為唯讀模式，使用者暫時仍可搜尋及瀏覽過去的討論紀錄，但無法再提出問題或回覆其他用戶。
Apple支援社群歷史可追溯至1998年，當時以「Apple Tech Exchange」為名成立，主要提供蘋果用戶交流技術問題的平台。2000年更名為「Apple Discussions」，2011年改為「Apple Support Communities」，直到2022年才採用目前的「Apple Support Community」名稱。
這個論壇過去是果粉尋找技術解答的重要管道，無論是iPhone更新後耗電、Mac系統異常、AirPods連線失敗，或是Apple帳號相關問題，都能在社群中找到其他用戶分享的經驗與處理方法。
根據外媒《MacRumors》報導，蘋果表示，這項決定是在審慎評估公司策略與客戶需求後做出，但未進一步說明具體原因。至於論壇累積多年的文章和技術解答，是否會在11月20日關閉後繼續保留，目前仍未有明確說法。
Apple支援社群關閉後怎麼辦？3種求助管道
這次停止營運的只有「Apple支援社群」，不代表蘋果全面終止客服或技術支援服務，使用者仍可透過以下3種官方管道尋求協助。
1.Apple官方支援網站：前往Apple支援官網，依照iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods等產品分類，查詢操作教學及故障排除方式。
2.Apple支援App：透過App Store下載免費的Apple支援App，可取得個人化解決方案、聯絡客服人員，或預約Apple直營店及授權維修中心的服務。
3.Apple電話及線上客服：前往聯絡Apple支援，選擇遇到問題的產品及服務項目，系統會引導使用者取得適合的協助方式，包括線上對談、電話支援及維修安排等。