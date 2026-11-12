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何欣純夫接17件政府標案 藍揭950萬裁罰舊案

洪孟楷提3大質疑 要求何欣純直球對決

陳菁徽串聯納骨塔案 質疑「不懂法令」說法

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨立法院黨團今（12）日再度召開「揭發欣鈔流2.0」記者會，將矛頭指向民進黨台中市長候選人何欣純及其丈夫、建築師謝俊雄。國民黨團指出，何欣純2002年至2010年擔任台中縣議員期間，謝俊雄曾承接台中縣政府及縣立學校共17件標案，交易金額約950萬元，因違反《公職人員利益衝突迴避法》，遭法務部裁罰約950萬元，相關行政訴訟並於2014年經最高行政法院判決確定。藍委質疑，何欣純身為民意代表，為何未能避免配偶承接受其監督機關的標案？要求她向台中市民說明。國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，選舉不只是選賢與能，也是檢驗候選人操守的過程。此次記者會所揭露的內容，均來自公開法院判決資料，並非憑空指控，呼籲何欣純不要再以「抹黑」回應，應正面說明過往爭議。立委王育敏指出，何欣純2002年至2010年擔任台中縣議員，具有監督縣政府預算的職權，但其丈夫謝俊雄卻在2009年8月至2010年10月間，承接縣政府及縣立學校共17件標案，交易金額達950萬2393元。王育敏表示，謝俊雄因此遭法務部依《公職人員利益衝突迴避法》裁罰約950萬元，雖不服處分提起行政訴訟，但最高行政法院於2014年判決確定，維持相關裁罰。她引述判決指出，《公職人員利益衝突迴避法》具有防止利益衝突的立法目的，公職人員關係人與其服務或監督機關進行特定交易，可能產生利益衝突，因此受到法律限制。王育敏質疑，何欣純當時身為議員，丈夫卻承接縣府標案，難道不是「瓜田李下」？如今何欣純參選台中市長，更應向選民交代當年為何發生相關情況，以及如何看待利益迴避問題。洪孟楷表示，何欣純必須回答三項問題，包括公職人員與配偶承接政府標案的界線為何、面對涉及行賄的案件應如何處理，以及未來如何防範類似爭議再次發生。他指出，若政治人物配偶遇到不法索賄，應依法檢舉或報警，而不是以遭人索賄作為行賄的理由。他也質疑，若同樣情況發生在其他政黨民意代表身上，民進黨會如何看待？他強調，何欣純既然投入市長選舉，就有責任接受市民檢驗，不能只用政治攻防迴避外界疑問。立委牛煦庭表示，建築師具有專業背景，理應了解《公職人員利益衝突迴避法》及《政府採購法》的相關規範，尤其配偶擔任民意代表，更應謹慎處理政府標案，避免產生利益衝突疑慮。牛煦庭質疑，謝俊雄既然具備建築專業，為何仍承接涉及配偶監督機關的標案？何欣純又如何確保未來若擔任市長，市府重大工程及採購案件不會出現類似爭議？政治人物應清楚掌握公私分際，何欣純不能僅以不知情或遭抹黑回應，應具體說明如何建立防弊機制。立委陳菁徽則將此次揭露的利益迴避舊案，與國民黨團日前提出的彰化納骨塔工程案件相互連結。謝俊雄先前因承接政府標案違反利益迴避規定遭裁罰，之後又涉及2016年納骨塔工程行賄案件。她質疑，何欣純過去對丈夫涉及相關案件的說明，是否足以回應外界疑慮。陳菁徽表示，《公職人員利益衝突迴避法》早在2000年施行，何欣純2002年就當選議員，至丈夫承接相關標案時已任職多年，對於配偶應遵守的利益迴避規範，理應有所了解。她並引述法務部在訴訟中的主張，指出相關招標程序曾要求廠商填寫切結及聲明文件，質疑謝俊雄為何未注意公職人員關係人的相關限制。陳菁徽強調，何欣純不能只以「先生不懂法令」或自己不知情作為回應，應清楚說明兩起案件的經過，以及未來如何避免利益衝突。國民黨團最後呼籲，何欣純應針對法院判決及丈夫過往涉及的案件提出完整說明，讓台中市民了解相關爭議。至於國民黨團對何欣純本人責任的質疑，仍有待何欣純及其競選團隊回應。