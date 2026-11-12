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輝達執行長黃仁勳外遇案件連環爆，繼中國女間諜黃樂（Alice Huang）之後，紐約時報又披露，黃仁勳與48歲且已婚的輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）也有婚外情。美媒也回溯，鮑威爾是如何進入輝達工作？根據紐約時報與商業內幕報導，鮑威爾畢業於波士頓東北大學（Northeastern University），也曾在美國麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院修讀高階主管教育課程，學習產品設計、開發與管理。1999 年開始從事硬體工程師的工作，並在一家電子產品新創公司從事產品工作。她在輝達任職逾18年，2008年以業務發展人員身分加入，專責高等教育與醫療市場，公司簡介顯示，她負責公司醫療保健業務的硬體與軟體兩大面向，包括醫學影像、生命科學及藥物探索技術。她在今年 8 月發布的一集 Lifers Podcast 中談到自己如何加入輝達，當時輝達發現她所任職的公司，在技術可應用於醫療保健領域後，便再次打電話聯絡她並聘用她，她形容這份工作是「美夢成真」。鮑威爾與黃仁勳共事18年，曾多次代表公司出席世界各地科技會議及發表演說，也是黃仁勳約60名的直屬下屬之一。鮑威爾在接受Podcast節目訪問時也談到黃仁勳跨足醫療保健產業的理念，她表示：「Jensen 對醫療保健產業的熱情，早在 20 多年前就已開始；這股熱情真正受到一些研究人員的夢想與抱負所激發。他們希望在醫療保健領域做出非常、非常有意義且具影響力的事情，而我們可能擁有能夠實現這個目標的工具。」美媒指出，48歲的鮑威爾已婚，丈夫為54歲的傑拉德（Graham Gerade），曾參與醫療影像瀏覽應用程式的共同發明，並向美國專利商標局申請專利。