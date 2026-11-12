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「音樂教父」羅大佑昨接受專訪時，痛斥總統賴清德、行政院長卓榮泰狼狽為奸，台北市長蔣萬安對此大讚「振聾發聵、展現文化人風骨」，但由於羅在專訪中又痛斥前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人沒有子女「對於下一代這些人不會想太多」，引發質疑蔣歧視女性。蔣萬安今（12）日被媒體連問第一時間有了解羅大佑講的全文原貌、罵卓榮泰是賴清德的狗等等，他則多次重申，已經講得非常清楚，若要再更清楚，可以看整個訪問片段。蔣萬安今重申，對於單身女性對國家的貢獻，他有不同的看法，因為不管有沒有結婚，或是不是有孩子，其實都不影響做好各項的兒少政策。他也說選舉進入到非常激烈的階段，當網友們只看到片段的資訊，就很容易誤會，所以解釋清楚就好。不過媒體追問，市長您在第一時間有了解到羅大佑講的全文原貌嗎？那您認同女性一定跟育兒掛鉤嗎？蔣萬安說，他講得非常清楚，認為女性是否生育還有結婚，不應該成為一個判斷的標準，昨天媒體朋友在問的是，卓榮泰跟賴清德總統傷害台灣的民主、狼狽為奸，行政權的擴張，還有不副署立法院三讀的法案，這點他認為本來就應該批判民進黨政府的作為。媒體再問，怎麼看蔡英文的臉書也發文聲援，表示自己沒有孩子，但全力守護台灣每一個孩子，但卻遭到出征？蔣萬安說，「我已經清楚還原昨天整個訪問問題我的回答，我想如果要再更清楚，可以看昨天整個訪問的片段」。媒體再問，羅大佑還有說，卓榮泰是賴清德的狗，這樣的說法也是讓你振聾發聵的內容嗎，你認同嗎？蔣萬安也重申，昨天整個問題，媒體朋友問得非常清楚，他也做了回答，所以整個完整答案過程，其實昨天訪問片段都很清楚了。