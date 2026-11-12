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牛煦庭追問是否遭中國干預？陳明祺：有些不方便透露

強調準備工作未受影響 陳明祺揭中國改線上會議「帶來不便」

2026年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將於18、19日在中國深圳登場，總統府昨才宣布由宏碁集團創辦人施振榮擔任我國領袖代表，並於今（12）日舉行行前記者會。國民黨立委牛煦庭質疑，過去通常提前3週至1個月確認領袖代表，今年卻直到會議前1週才公布，是否遇到困難或障礙？對此，外交部政務次長陳明祺坦言，今年因中國擔任主辦國，考量比較多，也有一些不方便透露的地方，但強調代表團準備工作並未受到影響。牛煦庭今在立法院外交國防委員會上質詢陳明祺時問道，今年APEC領袖會議11月18日登場，卻直到11月11日才公告領袖代表、12日正式發表，與過往提前3週至1個月確認代表團的情況不同，「為什麼發生這樣的事？遴選領袖的過程遇到什麼困難跟障礙了嗎？」陳明祺當下回應，「沒有，由於今年中國作為主辦國，情況比較特殊，因此需要考量的事情比較多。」牛煦庭隨即追問，是否代表台灣派遣代表團也會受到中國干預？陳明祺表示，「中國的承諾是不會做任何干預。」牛煦庭進一步質疑，如果外交部有難言之隱，可以直接說明。陳明祺則坦言，「有一些不方便透露的地方」，並指出領袖代表人選需要經過許多往來溝通協調。另外，對於代表人選較晚公布，是否壓縮代表團準備時間？陳明祺則表示，外交部先前就已與相關人員接觸，正式對外公布是另外一回事，雖然領袖代表最後決定的時間稍晚，但其他企業代表團仍維持完整陣容，準備工作沒有因此受到影響。不過，陳明祺也透露，中國在今年APEC議程上做出部分調整，包括將部長級會議改為線上舉行，其他會員也對相關變動提出疑問。他表示，這些調整同樣需要與主辦國互動協調，帶來一些不便。