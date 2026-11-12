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▲嶺東科大學生馬宜嘉(右二)，於萌寵擬真狗項目獲得「優秀技術獎」第二名.（圖／嶺東提供）

▲嶺東科大張寓善(左三)在B級檢定獲得「技術獎」。（圖／嶺東提供）

嶺東科技大學跨域人才培育再傳捷報！嶺東科大企管系學生參加「2026 KCT第六屆校園技職盃寵物美容檢定暨競技大賽」，在眾多優異學子競賽中，洪子喬在B級檢定項目囊括最優秀技術獎及農業部部長獎二項大獎，另有多名學生獲獎或通過檢定，展現結合寵物專業與經營管理的學習成果。這項競賽約有12所大專校院及高中職學校參加，透過檢定與競技，考驗學生的美容技術及實務操作能力。嶺東參賽學生由教師蔡明純指導，透過反覆練習、技術修正及實作，準備各項競賽。除了洪子喬獲雙獎，張寓善在B級檢定獲技術獎，柯伯承、馬宜嘉通過B級真狗檢定。洪子喬另在B級擬真狗競技獲技術獎第三名；馬宜嘉則通過萌寵擬真狗項目檢定，並獲優秀技術獎第二名。企管系主任楊舒蜜表示，系上招收不同專業背景的高中職學生，也包括農業群學生，課程以企業經營管理為核心，結合寵物產業實務，讓學生將原有技能與管理、行銷企畫及市場經營知識整合，為就業或創業做準備。蔡明純表示，寵物美容結合操作技術、美感判斷與服務能力，也考驗學生的細心、耐心及臨場應變。教學除了打好基礎，更重視實作與專業態度，希望學生在準備競賽的過程中，學會面對挑戰，逐步累積經驗與自信。此次洪子喬榮獲農業部部長獎，以及多位學生取得優異成績，不僅是對學生努力的肯定，也是師生共同投入專業訓練的成果，更證明跨域學習能為學生創造更多發揮專長的舞台。嶺東科大表示，未來將持續整合寵物產業技能與經營管理課程，加強課程和產業實務的連結，協助學生將跨域學習運用於職涯發展，開拓多元職涯發展道路。也歡迎對企業經營管理及寵物產業有興趣的高中職學生，特別是農業群學生，加入嶺東企管，開創更多升學與職涯可能。