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陶晶瑩、李李仁難得夫妻檔同台演戲，在TVBS原創劇集《有愛我們床上談》飾演李程彬的父母。兩人為了這次合作特地在家對詞，沒想到排戲時隨口鬥嘴，竟被導演許富翔直接加進正戲，讓陶晶瑩原本只有5個字的台詞，一口氣變成5行。談到點頭接戲的原因，陶晶瑩也笑說，除了信任製作人林心如和導演，更是「很好的一個機會可以一起賺錢！」李李仁透露，當時一收到林心如邀約就答應：「我可以啊！要看我老婆願不願意跟我演。」夫妻倆在家排戲時，陶晶瑩不時向老公請教表演和劇本邏輯，兩人還一起設計夫妻間的小動作。結果排練時的即興鬥嘴被許富翔相中，陶晶瑩也因此多了一段媽媽碎念的戲。李李仁大讚老婆演得自然，陶晶瑩則把功勞歸給在一旁帶戲的老公。李程彬為了演出外表痞帥的林光鮮，特地增重、曬黑，拍攝期間常在開工前先健身2小時，早上9點有通告，6點就得起床。最讓他難忘的是有次在大馬路旁拍裸露戲，連經過的公車乘客都看了過來，還有一名騎車經過的阿姨停下來喊：「猛男耶！」李程彬回想起來仍直呼害怕，也向觀眾喊話：「希望大家對我的身材不要太嚴苛，我真的盡力了！」程予希飾演敢愛敢恨的李小贊，形容角色像個清楚自己想要什麼的「獵人」。首度挑戰這樣大尺度的情愛戲，她事前觀摩影視作品，研究演員如何用眼神、呼吸和肢體表達情慾。開拍後在導演及親密指導協助下，她發現親密戲就像動作戲，得先排練、和對手建立信任；有時發現對方比自己還緊張，她反而能放鬆下來。《有愛我們床上談》由李程彬、程予希、張軒睿、莫允雯主演，最新預告也曝光章廣辰一改帥氣形象、頂著蓬亂頭髮扮宅男的模樣。影集11月28日起每週六晚間10點在TVBS 42台首播，同日晚間11點於MyVideo、Viki播出，Netflix則於12月27日凌晨0點全集上線。