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金州勇士隊今（12）日作客挑戰休士頓火箭隊，力拚將連勝紀錄繼續推向高峰，不料比賽中當家球星柯瑞（Stephen Curry）在首節因腹部不適被迫傷退，僅留下出賽5分35秒、3分的成績便黯然退場。終場勇士以108：115不敵火箭，8連勝遭到終結的同時，柯瑞的傷情更為接下來的魔鬼客場賽程敲響巨大警報。醫學專家分析類似的腹部傷勢平均要休息2週，若是更嚴重不排除要養傷4至6週。柯瑞在比賽首節一次與火箭中鋒申京（Alperen Şengun）的身體對抗中，身體向左強行扭轉後隨即痛苦地捂住右側腹部，隨後便直接走回更衣室，球隊隨後宣布他因「腹部酸痛」本場不再回歸。針對這起突發傷情，知名醫學博士薩特勒（Brian Sutterer）在分析時指出，從柯瑞受傷時的動作與很快就確定不再上場的程度來看，這絕非單純的髖部挫傷，而是更傾向於「右側腹斜肌拉傷」。薩特勒表示，在NBA當中，腹部肌肉拉傷的平均缺席時間大約為兩週；但若最終核磁共振（MRI）確認為較嚴重的腹斜肌撕裂或拉傷，缺席時間恐將拉長至4到6週。另一位醫學專家潘迪（Nirav Pandya）則評估，若確診為最常見的腹斜肌傷勢，球員通常需要缺席約4場比賽，但確切復出時間仍有待球團進一步公布精密檢查結果。賽後勇士教頭科爾（Steve Kerr）談到柯瑞的傷情表示：「柯瑞說自己的腹部出現了一些不適，而且從未經歷過類似情況。」科爾表示，目前球隊對此比較擔憂，柯瑞接下來將接受核磁共振（MRI）檢查，以進一步確定傷勢情況。根據勇士記者強森（Dalton Johnson）消息指出，柯瑞已經離開火箭主場，前往醫院接受MRI檢查。在柯瑞傷退、缺少場上主心骨的情況下，勇士全場苦戰以108：115吞下敗仗，中斷了近期氣勢如虹的8連勝。雪上加霜的是，勇士接下來的賽程可說是考驗重重，未來5場比賽將接連對陣聖安東尼奧馬刺、紐奧良鵜鶘、達拉斯獨行侠、曼菲斯灰熊以及波士頓塞爾提克，前4場都會是客場的比賽。台灣時間14日，勇士即將在客場挑戰馬刺隊，在巴特勒（Jimmy Butler）仍在養傷、柯瑞又面臨長期缺陣危機的雙重打擊下，勇士的後場戰力與戰績排名正面臨本季最嚴峻的考驗。