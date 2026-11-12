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選戰倒數16天，台北市長蔣萬安昨晚合體民眾黨北市6小雞直播，被問到「辯論會上沈伯洋跟你要line，你怎麼忍住不笑？」沒想到蔣萬安突然做出震胸動作說「讓我噗通噗通」，蔣萬安今（12）再爆料，當沈認真談起市政或相關政見的時候，「也會讓我噗通噗通」。蔣萬安昨合體白小雞直播，在「蔣出真心話」環節，被問了7題，讓白營議員最好奇的是，當時沈伯洋跟他要line時，他怎麼能那麼正經不笑？選項A，以為他在講的是Light；選項B，WORK OUT；選項C，其實我很想加他。蔣萬安不猶豫答A、開玩笑說，「你要換Light嗎？」、「你們今天的題目都很不Light」。最後坦言，當時他心裡OS是「恩...不是在辯論會上嗎？怎麼會突然跟我要line？讓我噗通噗通。」並做出震胸、摸心臟動作，現場氣氛超歡樂。民眾黨議員還問蔣萬安，如果要陪沈伯洋一天，你最想帶他去哪裡？是要去看垃圾桶，還是到火鍋店決戰芋頭，又或是松山機場看限高。這時，蔣萬安和其他議員都一樣，想帶沈伯洋去松機看限高。張志豪開玩笑說，帶去看了之後，他可能自己就覺得他輸了。