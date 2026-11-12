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九合一選戰倒數，藍營推出免費「國旗飄帶」受到許多民眾歡迎，沒想到竟遭不法人士盯上，成為詐騙工具。近來發現Threads上出現多個可疑帳號，打著「免費贈送」旗號招攬，私訊後卻要求支付運費，甚至附上疑似仿冒便利商店的網址。國民黨表示，已向警方備案，提醒民眾切勿點擊不明連結或提供個人資料。國民黨進一步說明，這些可疑網頁以商品價格0元、僅需支付數10元運費為誘因，要求民眾填寫姓名、手機號碼及取貨門市等個人資料，恐涉及詐騙及個資外洩風險。國民黨強調，官方從未要求民眾透過私訊登記、支付運費或進行網路認證，相關詐騙情況已向警方備案，也呼籲Threads平台儘速查核並處理可疑貼文。至於國旗飄帶的正確領取方式，國民黨指出，除黨中央舉辦大型造勢活動時會免費發放，也開放民眾前往中央黨部索取。民眾可於週一至週五上午10時起，前往台北市八德路二段232號中央黨部一樓志工桌領取，每日限量100條，送完為止。國民黨最後提醒，若收到類似的可疑訊息，務必提高警覺，切勿點擊不明連結或提供個資，如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，避免不法人士利用民眾對國旗飄帶的熱情行騙得逞。