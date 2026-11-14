韓劇《夢響年代》由宋慧喬、孔劉、車勝元、李荷妮、金雪炫等人主演，超頂級組合讓這部劇在選角階段就引發注目，據悉該劇耗資約韓幣800億元打造（約台幣19億8千萬元），劇情將揭露韓國演藝圈殘酷內幕，還因太真實被列為19禁。而外界期待已久的《夢響年代》也終於在近期定檔，將於12月11日在Netflix全球獨家上線。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓大家劇情、角色、收看平台、亮點等資訊一次看。
📌以下為本文重點：
《夢響年代》劇情大綱
《夢響年代》角色介紹
《夢響年代》收看平台
《夢響年代》必看亮點
《夢響年代》劇情大綱
《夢響年代》故事設定在1960至1980年代的韓國，當時社會面臨政治壓迫、動盪與暴力陰影，但也正經歷韓戰後急遽成長的商業變遷。該劇講述一群一無所有、出身寒微的平凡人，如何在聚光燈背後，為了生存與音樂夢想在演藝圈奮力拚搏，共同經歷相遇、離別與成長的辛酸故事。
《夢響年代》角色介紹
敏子（宋慧喬 飾）
童年生活極其困苦、為了維持生計做過各式各樣的工作，她憑藉不向命運低頭的堅韌意志與敏銳眼光，看見了新興音樂產業的機會，因而正式投身唱片業，並決定放手一搏。
東九（孔劉 飾）
敏子的青梅竹馬，一直以來都陪伴在敏子身邊，為了幫她實現夢想而一同奔走，兩人一起歷經底層工作打拼，並肩成長為攜手闖蕩娛樂圈的經紀人夥伴。
敏熙（金雪炫 飾）
與敏子從小就認識，有著亦敵亦友的關係，隨著兩人人生經歷漸漸不同，關係也漸漸變得複雜。
良子（李荷妮 飾）
敏熙的母親，雖然生活困苦，但卻從未放棄歌手夢想，在艱難的時代中也努力追尋希望。
吉如（車勝元 飾）
實力強大的頂尖作曲家，打造的歌手幾乎都能成為當紅巨星，在樂壇有非常大的影響力。
《夢響年代》收看平台
《夢響年代》將於2026年12月11日在Netflix全球獨家播放，全劇共有22集，將於當天一口氣上線全集。
《夢響年代》必看亮點
宋慧喬、孔劉強強聯手 導演、編劇也超狂
《夢響年代》不僅是由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞導演執導，《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京作家執筆，主角還是韓國頂級實力派演員宋慧喬與孔劉擔任，這也是兩人在演藝圈打拼多年後首度合作，高顏值與獲獎無數的演技實力，被大讚根本是強強聯手。
配角群也超吸睛 李荷妮、車勝元都現身
除了主角群與導演、編劇受矚目外，配角群也絲毫不遜色，由韓國一線主角等級的李荷妮、車勝元出演，還有轉戰演員獲肯定的女團AOA前成員金雪炫。李荷妮將與金雪炫飾演母女，車勝元則飾演頂尖作曲家，3人會與宋慧喬及孔劉擦出什麼火花，讓外界都非常期待。
共耗資800億打造 僅次於《魷魚遊戲》
據悉，該劇早在去年1月就開拍，花費約1年多時間才完成拍攝及後製等，為精緻重現數十年前的復古街景、唱片行與華麗舞台，劇組共投入約韓幣753億元（約台幣18億6千萬元）至800億元的驚人預算，僅次於大製作影集《魷魚遊戲》第2、3季的韓幣1000億元（約台幣24億8千萬元），更是讓大家超好奇砸重金拍出來的成果。
揭露演藝圈殘酷內幕 太寫實被列為19禁
《夢響年代》劇情還原1960至1980年代韓國演藝圈的暴力與利益衝突，揭露當時演藝圈的殘酷內幕，包含了高強度的肢體暴力、壓迫與社會黑暗面描寫，還因太寫實而在韓國被列為分級19禁的「青少年不可觀賞」，美國也是對應成人收看的TV-MA限制級，但在台灣分級則為16+，每個地區都不太一樣。
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《夢響年代》劇情大綱
《夢響年代》角色介紹
《夢響年代》收看平台
《夢響年代》必看亮點
《夢響年代》劇情大綱
《夢響年代》故事設定在1960至1980年代的韓國，當時社會面臨政治壓迫、動盪與暴力陰影，但也正經歷韓戰後急遽成長的商業變遷。該劇講述一群一無所有、出身寒微的平凡人，如何在聚光燈背後，為了生存與音樂夢想在演藝圈奮力拚搏，共同經歷相遇、離別與成長的辛酸故事。
《夢響年代》角色介紹
敏子（宋慧喬 飾）
童年生活極其困苦、為了維持生計做過各式各樣的工作，她憑藉不向命運低頭的堅韌意志與敏銳眼光，看見了新興音樂產業的機會，因而正式投身唱片業，並決定放手一搏。
東九（孔劉 飾）
敏子的青梅竹馬，一直以來都陪伴在敏子身邊，為了幫她實現夢想而一同奔走，兩人一起歷經底層工作打拼，並肩成長為攜手闖蕩娛樂圈的經紀人夥伴。
敏熙（金雪炫 飾）
與敏子從小就認識，有著亦敵亦友的關係，隨著兩人人生經歷漸漸不同，關係也漸漸變得複雜。
良子（李荷妮 飾）
敏熙的母親，雖然生活困苦，但卻從未放棄歌手夢想，在艱難的時代中也努力追尋希望。
吉如（車勝元 飾）
實力強大的頂尖作曲家，打造的歌手幾乎都能成為當紅巨星，在樂壇有非常大的影響力。
《夢響年代》將於2026年12月11日在Netflix全球獨家播放，全劇共有22集，將於當天一口氣上線全集。
《夢響年代》必看亮點
宋慧喬、孔劉強強聯手 導演、編劇也超狂
《夢響年代》不僅是由《咖啡王子1號店》、《奶酪陷阱》的李允貞導演執導，《沒關係，是愛情啊》、《我們的藍調時光》的盧熙京作家執筆，主角還是韓國頂級實力派演員宋慧喬與孔劉擔任，這也是兩人在演藝圈打拼多年後首度合作，高顏值與獲獎無數的演技實力，被大讚根本是強強聯手。
配角群也超吸睛 李荷妮、車勝元都現身
除了主角群與導演、編劇受矚目外，配角群也絲毫不遜色，由韓國一線主角等級的李荷妮、車勝元出演，還有轉戰演員獲肯定的女團AOA前成員金雪炫。李荷妮將與金雪炫飾演母女，車勝元則飾演頂尖作曲家，3人會與宋慧喬及孔劉擦出什麼火花，讓外界都非常期待。
共耗資800億打造 僅次於《魷魚遊戲》
據悉，該劇早在去年1月就開拍，花費約1年多時間才完成拍攝及後製等，為精緻重現數十年前的復古街景、唱片行與華麗舞台，劇組共投入約韓幣753億元（約台幣18億6千萬元）至800億元的驚人預算，僅次於大製作影集《魷魚遊戲》第2、3季的韓幣1000億元（約台幣24億8千萬元），更是讓大家超好奇砸重金拍出來的成果。
揭露演藝圈殘酷內幕 太寫實被列為19禁
《夢響年代》劇情還原1960至1980年代韓國演藝圈的暴力與利益衝突，揭露當時演藝圈的殘酷內幕，包含了高強度的肢體暴力、壓迫與社會黑暗面描寫，還因太寫實而在韓國被列為分級19禁的「青少年不可觀賞」，美國也是對應成人收看的TV-MA限制級，但在台灣分級則為16+，每個地區都不太一樣。