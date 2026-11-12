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▲貴族世家個人燒肉今日開幕，吸引民眾排隊。（圖／記者朱永強提供）

燒肉LIKE來自日本 100克肉品套餐僅180元

燒肉政宗竟最低150元 同樣享有100克肉品

燒肉政宗部分分店推吃到飽 最低450元3種肉任吃

貴族世家個人燒肉今日正式開幕，主打每人最低199元起就能吃到100克肉的套餐，還享有自助吧吃到飽，讓台灣的個人燒肉市場再度引起關注。貴族世家個人燒肉低消規定每人需點一份套餐，也就是最低消費199元將有雞腿肉100克與小菜，還享有冰品、湯品可無限續吃到飽。事實上，低於貴族世家199元的個人燒肉品牌另有其人，像是「燒肉LIKE」，最便宜也是100克的「豬五花&雞腿肉套餐」，售價180元，套餐含白飯、泡菜、湯品。而「燒肉政宗」則是肉品最低每盤100克，價格150元就能吃到。可看出貴族世家個人燒肉，僅贏在於有自助吧的「湯品、飲料、冰淇淋吃到飽」。貴族世家個人燒肉今日正式開幕，標榜每人只要最低199元，就可吃到最低價的100克雞腿丁燒肉套餐，再加上自助吧的湯品、飲料、冰淇淋享有吃到飽，價格相當實惠，今日正式開幕，午餐時間果然成功引來人潮。早在「貴族世家個人燒肉」之前，就有多家同樣走平價個人燒肉路線的品牌，像是「燒肉LIKE」，是由台灣富錦樹集團自日本引進，2019年首度登台，就在台北京站百貨掀起超過300人排隊盛況，此全台首家店「焼肉 LIKE台北京站店」更創下單日來客數突破600位的佳績。目前全台擁有13家分店。燒肉LIKE主打最便宜100克「豬五花&雞腿肉套餐」180元，套餐包含白飯、泡菜、湯品，品牌強調點餐後3分鐘內就能享用「隨心所欲的燒肉體驗」，同樣設置無煙單人座位。▲燒肉LIKE（焼肉ライク）是來自日本的品牌。（圖／燒肉LIKE提供）入門價（或低消）最低廉的，則是由燒肉餐廳路易奇電力公司推出的「燒肉政宗」，以「平價單人燒肉」為主打，目前全台擁有9家分店。主打肉品皆為每盤100克的固定份量約150元起，可依照喜好點餐，或選擇2至4種組合套餐至550元左右，並提供150克單位份量選擇。採取點越多種、平均單價越划算的形式。另外，部分分店還有推出吃到飽活動，像是燒肉政宗中和店，就有平日中午每人450元，可以享有薄切牛五花、薄切豬五花、椒鹽雞腿肉3種肉90分鐘吃到飽活動。另外，燒肉政宗淡水店也推出新套餐，午間限定，從起司燒肉、薄切牛五花、薄切豬五花、椒鹽雞腿、起司雞腿、旨味豬五花中任選三種，每人餐價只要249元，享有白飯、蘿蔔味噌湯、醋漬海帶、招牌蕃茄通通無限享用。或者也有「宵夜場無限吃肉」特價活動，燒肉政宗三重店在20:00後每人僅需299元，就有薄切牛五花、旨味豬五花、椒鹽雞腿肉共190克，另附有櫛瓜、醋漬海帶、招牌番茄各一。資訊來源：