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李四川遭控圖利建商 蔣萬安：支持川伯提告

基泰大直都更進度緩慢 市府再邀住戶協調公辦都更

2026九合一選舉倒數16天，國民黨新北市長候選人李四川近日遭媒體人李正皓指控，在基泰大直案中涉嫌「圖利建商」，李四川今（12）日受訪強調一定提告到底。對此，台北市長蔣萬安今日受訪時表示，基泰大直事件發生後，李四川第一時間就趕赴現場，市府也曾希望由受災住戶參與公辦都更，但建商基泰建設這幾年推動都更的速度相當緩慢，市府近期已再度召集住戶協調，部分住戶也給予正面回應。至於外界對李四川的相關指控，蔣萬安明確表態，「我也支持川伯提告。」基泰大直工安坍塌事故發生至今已滿3年，相關都更重建進度再度成為選戰攻防焦點。媒體人李正皓近日質疑李四川當年處理基泰大直案的過程，涉及圖利建商，引發外界討論。對此，李四川今日接受中廣《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時，否認相關指控，強調將透過法律途徑捍衛清白，「一定告到底」。蔣萬安今日受訪被問及，基泰大直案自救會日前提供錄音檔，透露3年前曾前往李四川辦公室協商，是否知情相關情況？蔣萬安回應，基泰大直事件發生當下，李四川第一時間就到現場處理，市府當時也希望讓住戶參與公辦都更，協助受災戶重建家園。市府將持續協助受災戶與建商協調，並評估公辦都更的可能性，盼能儘速推進後續重建工作。至於近期外界對李四川的相關評論與指控，蔣萬安則表達支持立場，直言「我看到相關的評論，我也支持川伯提告。」談及基泰大直案後續重建進度，蔣萬安表示，這幾年雖然看到基泰建設持續推動都更，但整體進展相當緩慢，因此市府近期再度召集受災住戶進行協調，討論是否有意願改採公辦都更方式辦理。相關協調已獲得部分住戶正面回饋，市府接下來仍會持續協助住戶與建商溝通，希望讓重建程序順利推進。另一方面，李四川今日受訪時也還原當年協調過程。他表示，事故發生後，自己與蔣萬安曾共同邀集受災住戶協商，當時希望由市府協助推動公辦都更，但25戶受災戶中，有23戶不同意，傾向由基泰建設負責後續重建。沒想到3年過去，基泰仍未完成相關都更程序，而當初合約所載的租金補助期限為3年，如今也衍生後續爭議。李四川表示，對於受災住戶至今仍面臨重建困境感到遺憾，市府目前也持續協助協調，希望了解住戶是否願意改由政府推動公辦都更。