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◼︎台北市11月13日停水範圍

▲台北市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市11月13日停水範圍

▲新北市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市11月13日停水範圍

▲桃園市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市11月13日停水範圍

▲台南市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市11月13日停水範圍

▲高雄市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣11月13日停水範圍

▲彰化縣11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣11月13日停水範圍

▲南投縣11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月13日停水範圍

▲雲林縣11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣11月13日停水範圍

▲嘉義縣11月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月13日（週五）在以及總共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在桃園市還有長達12小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月13日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月13日10時至14時(共4小時)📍停水地區中山區：市民大道三段211號至八德路二段210巷19號(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月13日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安德街154~173號(直接用水戶:停水8戶)🕦影響時間：11月13日10時至16時(共6小時)📍停水地區永和區：秀朗路二段148巷7弄、秀朗路二段176巷及得和路373巷16弄(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：11月13日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：11月13日09時至13時(共4小時)停水原因：重大民生污水工程📍停水地區中壢區：榮安一街、榮安七街、榮安三街、榮安九街、榮安二街、榮安五街、榮安八街、榮安十三街、榮安十五街、榮安十街、榮安四街、環中東路、陸光一街、榮民路。🕦影響時間：11月13日11時30分至18時30分(共7小時)停水原因：新裝工程-斷管連絡。📍停水地區八德區：國強二街、富裕街、裕和街。桃園區：國強二街、裕和街。🕦影響時間：11月13日09時至21時(共12小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區大園區：北港路、園科路、大園交流道、大觀路、溪福路、潮音一路、潮音二路、潮音北路、潮音路一段、潮音路二段、環區北路、環區西路、西濱路三段、許厝港路。🕦影響時間：11月13日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：11月13日09時至18時(共9小時)停水原因：水利局箱涵管線改遷。📍停水地區山上區：明和里、南洲里。🕦影響時間：11月13日09時至16時(共7小時)停水原因：自來水管線施工停水。📍停水地區麻豆區：謝厝寮里謝厝寮137號至柚安路一段29巷。🕦影響時間：11月13日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：東安街、東興八街及東興八街48巷1~2弄,東興八街48弄等臨近巷道。🕦影響時間：11月13日0時至05時(共5小時)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區岡山區：山霸畑路、致遠路、阿公店路三段。彌陀區：中山路、中正北路、中正南路、中正東路、中正西路、中正路、中華路、仁愛街、保安路、光復街、山霸畑路、文安路東段、新生街、新興路、民權街、民生街、美和街、靖和街、鹽埕大路。永安區：保安路。🕦影響時間：11月13日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區鳳山區：五甲三路295巷以東，五福二路(雙數戶)以西，五福二路64巷以南，漁村街92巷10弄以北。🕦影響時間：11月13日09時至16時(共7小時)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區楠梓區：土庫一路、土庫路、清豐一路。🕦影響時間：11月12日23時至13日05時(共6小時)停水原因：分區計量管網維護作業。📍停水地區北斗鎮：三民街、中山路一段、中山路二段、中正路、中興街、中華路、元市街、光仁街、光復路、光華街、地政路、學府路、宮前街、宮後街、復興路、文苑東路、文苑路一段、斗苑路一段、神社路、舜苑街、西德街。田尾鄉：中山路一段、中山路二段、建平路一段。🕦影響時間：11月12日23時至13日05時(共6小時)停水原因：管網建制工程及漏水調查小區封閉確認作業。📍停水地區名間鄉：大廈巷、出林虎路一段、名中街、名山路、名山路一段、名山路二段、名松路一段、頂廓巷、庄仔巷、小崎巷、新厝路等範圍。🕦影響時間：11月13日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區古坑鄉：棋山。🕦影響時間：11月13日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區阿里山鄉：樂野村。共1個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。