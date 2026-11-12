我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼《青風吹又生》女主角是田曦薇（上）、男主角是魏大勛。（圖／翻攝自微博＠青風吹又生官微-原IP贏家 ）

▲惠英紅被標註「特別演出」，她的參演成為該劇一大亮點。（圖／翻攝自YouTube＠優酷台灣）

中國女星田曦薇今年才在古裝劇《嫁金釵》中一人分飾兩角，上演真假千金鬥爭，想不到新劇《青風吹又生》中，她又將再度分飾外貌相同的兩名女主角，類似的人物設定讓不少網友開酸「太老套」。而《青風吹又生》才剛殺青，預告片10日就火速上線，除了田曦薇的妝髮令人驚豔外，金馬影后惠英紅這次「特別演出」，也讓觀眾大讚「好意外！」《青風吹又生》之前宣傳時，外界多將目光放在主角田曦薇與魏大勛身上，。魏大勛則飾演梁家的異姓長子「趙家安」，與林青呈現亦敵亦友的關係，兩人究竟會產生什麼愛恨糾葛，讓觀眾期待。不過預告片出爐後，，不少觀眾更留言：「又在演真假千金」、「為了區隔兩個角色，我覺得她有時候表情太誇張了」、「又是雙生女主，太老套了啦」。除了田曦薇的演技外，；目前還不確定戲重不重、會與田曦薇有哪些互動，但從預告上可以看出，她眼神凌厲，肯定會是狠角色。惠英紅的參演讓粉絲覺得格外驚喜，因為她是3度拿到香港金像獎影后的實力派演員，更曾靠著電影《血觀音》奪得第54屆金馬獎「最佳女主角獎」，如此重量級人物願意為田曦薇作配，自然是一大話題。《青風吹又生》改編自朗朗的小說《贏家》，目前尚未定檔，但已被排進優酷2027年待播片單中；從預告釋出的時間點來看，許多粉絲都猜測，該劇最快應該明年春季就會開播。