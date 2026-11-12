中國女星田曦薇今年才在古裝劇《嫁金釵》中一人分飾兩角，上演真假千金鬥爭，想不到新劇《青風吹又生》中，她又將再度分飾外貌相同的兩名女主角，類似的人物設定讓不少網友開酸「太老套」。而《青風吹又生》才剛殺青，預告片10日就火速上線，除了田曦薇的妝髮令人驚豔外，金馬影后惠英紅這次「特別演出」，也讓觀眾大讚「好意外！」
《青風吹又生》又分飾兩角！田曦薇戲路被嫌老套
《青風吹又生》之前宣傳時，外界多將目光放在主角田曦薇與魏大勛身上，田曦薇這次分別飾演小鎮女孩「林青」，以及千金大小姐「梁夢」，一次意外下，她被迫與梁夢交換身分，從此墜入盤根錯節的豪門利益漩渦。魏大勛則飾演梁家的異姓長子「趙家安」，與林青呈現亦敵亦友的關係，兩人究竟會產生什麼愛恨糾葛，讓觀眾期待。
不過預告片出爐後，也有人吐槽田曦薇是不是「雙女主」演上癮，連續兩部戲都拍這種一人分飾兩角的題材，雖然一開始看會覺得新穎，能夠展現演技，但觀眾看久了也是會膩的，不少觀眾更留言：「又在演真假千金」、「為了區隔兩個角色，我覺得她有時候表情太誇張了」、「又是雙生女主，太老套了啦」。
《青風吹又生》預告出爐！金馬影后惠英紅成亮點
除了田曦薇的演技外，這次《青風吹又生》預告還有一大亮點，那就是資深影后惠英紅的特別演出。她在劇中飾演「華少卿」，角色定位亦黑亦白，是身居高位的大人物；目前還不確定戲重不重、會與田曦薇有哪些互動，但從預告上可以看出，她眼神凌厲，肯定會是狠角色。
惠英紅的參演讓粉絲覺得格外驚喜，因為她是3度拿到香港金像獎影后的實力派演員，更曾靠著電影《血觀音》奪得第54屆金馬獎「最佳女主角獎」，如此重量級人物願意為田曦薇作配，自然是一大話題。
《青風吹又生》尚未定檔！最快明年春季開播
《青風吹又生》改編自朗朗的小說《贏家》，目前尚未定檔，但已被排進優酷2027年待播片單中；從預告釋出的時間點來看，許多粉絲都猜測，該劇最快應該明年春季就會開播。
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《青風吹又生》之前宣傳時，外界多將目光放在主角田曦薇與魏大勛身上，田曦薇這次分別飾演小鎮女孩「林青」，以及千金大小姐「梁夢」，一次意外下，她被迫與梁夢交換身分，從此墜入盤根錯節的豪門利益漩渦。魏大勛則飾演梁家的異姓長子「趙家安」，與林青呈現亦敵亦友的關係，兩人究竟會產生什麼愛恨糾葛，讓觀眾期待。
不過預告片出爐後，也有人吐槽田曦薇是不是「雙女主」演上癮，連續兩部戲都拍這種一人分飾兩角的題材，雖然一開始看會覺得新穎，能夠展現演技，但觀眾看久了也是會膩的，不少觀眾更留言：「又在演真假千金」、「為了區隔兩個角色，我覺得她有時候表情太誇張了」、「又是雙生女主，太老套了啦」。
除了田曦薇的演技外，這次《青風吹又生》預告還有一大亮點，那就是資深影后惠英紅的特別演出。她在劇中飾演「華少卿」，角色定位亦黑亦白，是身居高位的大人物；目前還不確定戲重不重、會與田曦薇有哪些互動，但從預告上可以看出，她眼神凌厲，肯定會是狠角色。
惠英紅的參演讓粉絲覺得格外驚喜，因為她是3度拿到香港金像獎影后的實力派演員，更曾靠著電影《血觀音》奪得第54屆金馬獎「最佳女主角獎」，如此重量級人物願意為田曦薇作配，自然是一大話題。
《青風吹又生》改編自朗朗的小說《贏家》，目前尚未定檔，但已被排進優酷2027年待播片單中；從預告釋出的時間點來看，許多粉絲都猜測，該劇最快應該明年春季就會開播。