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免費LINE貼圖小心有詐！3招保護帳號安全

▲LINE攜手5家非營利組織簽署「媒體識讀合作備忘錄」，共同推動防詐、假訊息查證及兒少網路安全教育。（圖／記者周淑萍攝）

LINE累計處置15萬涉詐帳號 假消息也能查證

LINE資訊月推防詐互動遊戲 AI假內容也要小心

▲LINE在2026資訊月設置「防詐補習班」，公布3大防詐重點，包括免費優惠先查證、不提供LINE認證碼，以及綁定Apple或Google帳號加強安全。（圖／記者周淑萍攝）

LINE詐騙手法越來越多，收到免費貼圖、遊戲幣或贈品訊息，先別急著點開，小心一不注意就掉進詐騙陷阱，LINE今（12）日參與「2026資訊月暨臺灣教育科技展」，設置「防詐補習班」互動展區，公布3大防詐重點，包括免費好康要查證、LINE認證碼不能給別人，以及綁定Apple或Google帳號提高安全性。LINE也揭露最新防詐成果，截至今年3月底，已累計處置15萬個涉詐帳號，提醒民眾提高警覺，避免帳號遭盜用。LINE表示，詐騙集團經常利用免費贈送禮物、遊戲幣或貼圖等誘餌，吸引用戶點擊不明連結，甚至進一步要求提供手機號碼與LINE認證碼，一旦交出重要資訊，帳號就可能面臨遭盜用的風險。為了讓民眾更容易辨識詐騙，LINE整理3大防詐重點。1.免費的可能是假的：看到免費LINE貼圖、遊戲幣、禮物或優惠活動時，先確認活動來源是否可信，不要因為想領取免費好康，就隨意點擊陌生連結。2.手機＋LINE認證碼＝馬上封鎖＋檢舉：如果有人要求提供手機號碼及LINE認證碼，應提高警覺，千萬不要將認證碼交給別人，遇到可疑帳號就立即封鎖及檢舉。3.帳號綁定Apple／Google更安全：LINE建議用戶綁定Apple或Google帳號，增加帳號安全防護，也能為日後移動帳號提供其他驗證方式。LINE認證碼是確認帳號使用權的重要資訊，不論對方自稱客服、朋友或活動主辦單位，都不要輕易提供。尤其收到要求轉傳認證碼的訊息，應先確認對方身分，避免帳號被他人登入。除了提醒用戶保護帳號，LINE也持續加強平台防詐機制，根據LINE公布的數據，截至2026年3月底，已累計處置15萬個涉詐帳號。民眾如果收到親友轉傳的可疑訊息，或是內容過於聳動、來源不明的資訊，也能透過「LINE訊息查證」官方帳號進行查證，避免在未確認真偽前就轉傳給其他人。LINE攜手iWIN網路內容防護機構、台灣展翅協會、TFC台灣事實查核教育基金會、MyGoPen及均一教育平台，將防詐及網路安全知識帶進資訊月。除了「防詐補習班」，現場還有「逃離詐騙新手村」互動遊戲，透過生活情境教導民眾辨識常見詐騙話術；「潛入網安漩渦」則聚焦可疑連結、帳號異常、AI合成內容及性私密影像等網路安全議題。