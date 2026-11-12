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▲2026亞冠賽韓國隊先發投手金旼俊，面對澳洲隊僅投2.1局失4分，後因打線幫忙，逃過敗投。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026亞冠賽韓國隊內野手金揮執，從澳洲隊投手畢夏普（Joshua Bishopp）手中擊出逆轉清壘安打。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026亞冠賽澳洲隊內野手坎貝爾（Clayton Campbell），從韓國隊投手朴晶慜手中擊出追平比分的2分砲。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026亞冠賽澳洲隊捕手霍爾（Alex Hall）在9局上靠著隊友伯克（Chris Burke）的二壘安打，跑回超前分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日於東京巨蛋正式點燃戰火，午場賽事由韓國隊交手澳洲隊。澳洲隊開賽就靠著卡維爾（Blake Cavill）的3分砲先發制人、前5局4分領先。韓國隊在6局下藉由金周元2分砲、金揮執滿壘清壘安打逆轉戰局，8局上澳洲隊坎貝爾（Clayton Campbell）擊出追平2分砲。9局上伯克（Chris Burke）擊出致勝安打，終場澳洲隊就以8：7險勝韓國隊，奪下隊史在亞冠賽首勝。韓國隊此役推出20歲小將金旼俊先發，開局就遭到澳洲隊狙擊。對霍爾（Alex Hall）、伯克（Chris Burke）投出保送，隨後被卡維爾擊出3分砲，韓國隊開賽就陷入落後。澳洲隊先發投手貝茨（Adam Bates）則是賞給韓國隊3上3下，但僅投1局就退場，隨後展開車輪戰。3局上澳洲隊攻勢再起，雷伊（Jaylin Rae）擊出二壘安打、霍爾選到保送，韓國對決定在一出局後換投，金旼俊僅投2.1局就退場，曹東昱登板「拆彈」，卻被伯克擊出帶有打點的適時安打，將比分改寫成4：0，隨後曹東昱連續抓下2個出局數，成功止住失血。前5局韓國隊以0：4落後，6局下吹起反攻號角，代打的金智讚擊出二壘安打，金周元在一出局後狙擊摩根（Cooper Morgan），一發2分砲替韓國隊打破鴨蛋。雖然金倒永遭到三振，但對安賢民選到保送，也迫使澳洲隊換投，但畢夏普（Joshua Bishopp）登板卻壞球連發，送出2次保送擠成滿壘，金揮執一棒敲出清壘二壘安打，韓國隊逆轉取得5：4領先。澳洲隊再度換投，庫珀-瓦薩拉基斯（Brodie Cooper-Vassalakis）登板後被朴在賢擊出穿越安打，金揮執繞過三壘決定搶攻本壘，在本壘上演攻防戰，最後搶先一步攻下第6分，最後庫珀-瓦薩拉基斯三振金智讚，取得第3個出局數，結束澳洲隊惡夢般的一局。8局上輪到澳洲隊反攻，卡維爾擊出二壘滾地球，二壘手金揮執卻發生守備失誤，隨後坎貝爾逮到朴晶慜失投的變速球，一棒將球送上左外野看台，2分砲追平戰局，雙方戰成6：6平手。9局上澳洲隊趁勢追擊，霍爾率先敲安，伯克在一出局後從崔俊鏞擊出深遠二壘安打，直接將霍爾送回本壘，澳洲隊再度超前，杜靈頓（Max Durrington）補刀敲安，澳洲隊取得8：6領先。9局下韓國隊最後反攻，一出局後許引瑞選到保送、金周元二壘安打，韓國隊攻佔二、三壘，金倒永擊出高飛犧牲打，替韓國隊追回1分，最後安賢民擊出內野飛球出局，終場澳洲隊就以8：7擊退韓國隊，奪下隊史在亞冠賽首勝。韓國隊出師不利，爭冠之路浮現危機。