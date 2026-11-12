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▲黃仁勳（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接連爆出婚外情，外界的焦點也延燒到他與台灣的特殊關係。美國CNN資深國際記者威爾・里普利（Will Ripley）與製片韋恩・張（Wayne Chang）分析指出，黃仁勳多年來與出生地台灣維持密切連結，從返台必吃在地美食、用台語和民眾互動，到與粉絲合照簽名，甚至曾在女粉絲胸前簽名，讓原本單純的商務行程總能變成媒體盛事。如今外遇加上共諜疑雲，這段被視為互利共贏的關係恐將出現變數。CNN指出，黃仁勳出生於台南，人生前5年在台灣度過，多年來刻意維繫與台灣的情感連結。對許多台灣人來說，輝達的成功帶有「共同成就」的意味。隨著全球AI需求爆發，台股和出口數據跟著受惠，黃仁勳也多次公開稱讚台灣，讓台灣在國際科技舞台上獲得更多關注。CNN另一篇由記者庫班（Anna Cooban）與達菲（Clare Duffy）撰寫的人物專題，也把黃仁勳描繪成「投資人偶像」。文章提到，市面上有以他為主題的周邊商品，美國知名Podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）曾拍下他逛台灣夜市的影片，2024年他在台北活動上替一名女粉絲在上衣簽名的畫面也曾爆紅。新加坡《海峽時報》的報導也指出，黃仁勳在台灣「像搖滾巨星一樣受到崇拜」，被暱稱為「黃爸爸」「AI教父」，過去逛夜市總被民眾團團包圍。但隨著外遇風波爆發，網路迷因和八卦評論接連出現，他的公眾形象已經受損。CNN分析引述與黃仁勳相識超過25年的資深科技記者庫爾潘（Tim Culpan）的說法指出，黃仁勳近期的爭議讓他和台灣的關係變得複雜。真正讓台灣人不安的，可能不只是他的私生活，而是婚外情之外，他還傳出與中國情報機構有所牽連。庫爾潘10日也在個人專欄〈Jensen, Their Jensen, And a Nation of Lost Souls〉中寫道，台灣民眾的反應比他預期的更激烈。他認為，台灣「經歷過許多英雄時刻，卻很少有明確的英雄」，黃仁勳正好填補了這個空缺。他觀察，其他國家的民眾通常崇拜流行巨星、運動員或政治人物，台灣卻缺少類似的對象，連台積電創辦人張忠謀也曾短暫扮演這個角色。台灣人甚至可能比喜愛本地名人更喜愛布萊恩（Kobe Bryant）、馬斯克、納達爾（Rafael Nadal）等外國名人。庫爾潘還引述一位朋友的話，直接點出台灣人的心結：「重點不是外遇，而是對象是中國間諜。」除了形象受損，這起事件也觸動台灣的國安神經。《海峽時報》報導，黃樂據報曾持香港護照多次入境台灣。內政部長劉世芳表示，「如果早知道她是間諜，我們不會讓她入境」，並證實國安單位正積極偵辦，黃樂的入境許可也已被撤銷。報導指出，台灣生產全球大多數最先進的晶片，素有「矽盾」之稱，因此相關疑慮不只關乎經濟，更涉及國家安全。CNN人物專題也提到黃仁勳常掛在嘴邊的人生哲學。他2024年在史丹佛大學演講時說過：「偉大來自品格，而品格不是聰明人養成的，是受過苦的人才有的。」如今這起醜聞，恐怕正是對他這套哲學的最大考驗。黃仁勳先前在聲明中表示：「我為自己的所作所為和造成的傷害承擔全部責任，也接受隨之而來的批評。」不過隨著第二段婚外情曝光、董事會傳出準備撤換他，這位台灣人眼中的「黃爸爸」，正面臨職涯最大的危機。