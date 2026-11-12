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因應1128公投綁大選，投票日前後返鄉及回程交通需求，交通部已協調高鐵、台鐵、國道客運、航空及海運等單位，提前規劃各項疏運措施。在本月27日至30日期間，高鐵及台鐵合計加開110班次，國道客運也將視人潮機動增班，離島海空運輸同步整備。交通部提醒，11月27日及29日部分熱門時段旅運需求較集中，建議民眾提早規劃行程，並可多加利用台鐵及國道客運，避開尖峰車次。在鐵路部分，交通部說明，高鐵於11月27日至30日總計提供718班次，包含40班加班車，高鐵公司將持續掌握訂位及候車情形，視實際需求彈性調整運能；台鐵則於同期加開70班次，其中西部幹線20班、東部幹線及南迴線50班，總計全線每日平均運能預估較平日增加3.82%，東部幹線及南迴線增加8.6%。預估27日中午後至晚間，以及29日下午起，高鐵熱門車次旅客較多，自由座可能需要較長候車時間，倘仍欲搭乘自由座可先至高鐵官網或LINE TODAY查看車站燈號，避免擁塞久候。在國道客運部分，國道客運於27日至29日期間規劃開行7088班次，預估每日疏運約15.5萬人次，目前國道客運整體運能尚有餘裕，將持續掌握各轉運站及路線的搭乘需求，必要時協調業者機動加班。此外，為提供學生更多元的返鄉交通選擇，公路局已協調遊覽車公會建立大專院校聯繫窗口，協助學生媒合租用遊覽車，便利學生返鄉投票。離島交通方面，27日至30日國內航空預計提供978架次、約6.9萬個座位，其中離島航線共842架次、約6.4萬個座位。民航局將持續掌握各航線訂位情形，協調航空公司適時因應。在海運部分，基隆往返馬祖由「新臺馬輪」及「臺馬之星」提供服務，規劃8航次、5012個座位，並於11月27日及29日安排雙船航行；高雄往返馬公則由「澎湖輪」提供4航次、2400個座位，支援離島往返交通需求。交通部表示，選舉期間各運輸單位將持續掌握訂位情形、場站人潮及實際運量，視需求機動調整班次，並做好運具聯防，提供民眾便利、可靠的公共運輸服務。也呼籲民眾提早安排交通，出發前可透過各運輸業者官方網站或APP查詢最新班次、訂位及營運資訊，目前台鐵與國道客運尚有餘裕，歡迎民眾多加選用，避開壅塞時段及善用交通資訊，讓返鄉或出行交通更加順暢。