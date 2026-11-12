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▲下午一點開賣前，就有不少粉絲守著威秀官網準備搶票。（圖／翻攝威秀影城）

BTS高雄演唱會直播票開賣！萬人零時差衝威秀秒殺

▲南港LaLaport威秀的「安可重播」場次人氣相對低迷，節制1點10分仍有票可買。（圖／翻攝威秀）

BTS（防彈少年團）將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》演唱會，3場門票一票難求，沒搶到票的粉絲原本還能退而求其次，到電影院看零秒差直播，透過大銀幕跟著現場數萬人一起應援，沒想到連電影票都這麼難買！威秀影城先前宣布直播11月21日高雄場演出，首波開賣瞬間秒殺，10日緊急宣布加開，擴大至全台18家影城，連同隔天的安可重播共釋出約1.1萬個座位，今（12）日下午1點再次開賣，《NOWNEWS今日新聞》實際進入售票網站搶票，發現台北熱門影城才剛開賣，就已經有場次顯示完售。BTS高雄演唱會直播票今天下午1點於威秀官網及APP開賣，時間還沒到，網站就已經湧入大批購票人潮，系統提前啟動排隊機制，提醒民眾不要重新整理網頁，以免喪失排隊資格。好不容易等到下午1點整，進入售票頁面後，台北京站威秀影城11月21日晚間6點45分的現場直播，已顯示紅色完售，另一個影廳則還能選購，桃園及部分中南部影城當時也仍有座位。新北市的新店裕隆城威秀影城、林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城，同樣在下午1點1分左右陸續出現部分影廳完售，到了約1點3分，多個熱門直播場次已經搶不到票。不過，這次並非全台同步秒殺，甚至到了下午1點4、5分左右，中和環球威秀影城及部分中南部影城在開賣初期仍可購票。相較之下，11月22日中午12點的「安可重播」就沒那麼難搶，實測發現，到了下午1點10分，南港LaLaport威秀影城的「重播場次」仍可點選。畢竟對粉絲來說，能在11月21日當晚跟高雄世運主場館數萬名ARMY同步尖叫、應援，就算隔著電影院的大銀幕，也比隔天再看重播更有參與感。這次加開的BTS演唱會影城直播票，每張售價1450元，場次為11月21日晚間6點45分為現場直播，11月22日中午12點則安排安可重播，入場觀眾還能獲得限定特典。11月12日加開首日僅開放威秀官網及官方APP購票，13日起才開放各影城現場臨櫃售票，實際剩餘座位仍以威秀售票系統為準。