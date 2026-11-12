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外交部領事事務局網站日前遭駭客入侵，造成7萬2702個護照大頭照檔案、2萬6072份駐紐約辦事處授權書掃描檔外洩。外交部本月初已經向數發部資安署通報，系統被入侵，目前已暫時處理完成；攻擊手法仍在調查中，尚無明確跡象顯示是否為近期被廣泛使用的「ARTEX」。領務局遭竊取的護照照片，為今年9月3日至11月2日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照系統上傳的部分檔案，共計7萬2702個，不包含透過戶所一站式服務及臨櫃申辦的案件。先進AI模型取得強大資訊能力，近期多起駭客攻擊事件都是源於一款滲透測試工具——「ARTEX」。ARTEX今年9月初獲得百度資安攻防競賽冠軍，但搭配AI自動化攻擊結合滲透測試工具，並利用PHP、Node.js、GitLab等相關軟體或平台的已知高風險漏洞，再搭配具有較高權限、可大量存取資料的API，就取得或擷取大量個資。領事事務局本次資安仍在調查中，尚無確定攻擊手法。