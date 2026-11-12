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台北市長蔣萬安昨和北市民眾黨籍議員候選人合體直播，被議員張志豪開玩笑說「夫人是希望她有個心願啊，選完之後明年有4寶」、「你4寶我就5寶」，讓蔣萬安說「當有人跟我對尬的時候，會激發我的鬥志」。蔣萬安今（12）日被問到此事，則表示是節目上開玩笑。蔣萬安昨在直播中感謝妻子石舫亘這段時間幫忙輔選，還稱在家裡會幫太太按摩，且都沒有抱怨，反而讓他很緊張、害怕，被林珍羽形容「這應該是暴風雨前的寧靜吧」，張志豪隨後稱，「夫人是希望她有個心願啊，你選完之後明年有4寶」、「你要推坑多一寶」，蔣萬安則接話稱「生一個可以3萬塊加菜金喔」，讓白營等人笑喊「可以置入政策」、張志豪則說「你4寶就5寶好不好」。市議員陳宥丞還爆料，「他（張志豪）老婆真的願意」、「她覺得幫他生小孩比較容易，幫她選舉好累」。蔣萬安則說「你不要忘記喔，剛剛我講過，當有人跟我對尬的時候，會激發我的鬥志」，讓現場一陣驚呼。蔣萬安今被問到此事，則澄清是張志豪希望說能夠就現在新生兒人數持續下降、少子化問題，所以在節目上面，就他一個開玩笑。