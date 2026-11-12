回顧勇士這波連勝，幾乎場場都是靠著柯瑞超水準發揮贏下，面臨陣容完整的強敵，8連勝夢幻泡泡破滅，在柯瑞無法出賽情況下，主帥科爾（Steve Kerr）也面臨3大難題。

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沒有柯瑞就沒招了 勇士動態進攻受阻

本場柯瑞首節退場後，場上空間瞬間遭到火箭長人陣壓縮，勇士下半場三分把握度驟降，全場快攻得分也以7：19大幅落後，禁區得分34：50處於劣勢。

科爾得正視3大難題：格林上場時間、控球問題、倫德伯格定位

失去柯瑞後，格林弧頂發牌威脅大減，他如今已經退化到毫無進攻威脅，雖然防守仍舊老當益壯，但進攻端乏善可陳表現，如何合理運用他上場時間，會讓科爾相當頭痛。

波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季大幅成長，但他上限終究是一位雙能衛，得分相對穩定但缺乏爆發力，組織上苦練4年仍無法串聯隊友，梅爾頓（De'Anthony Melton）則是防守工兵。

倫德伯格扛不了控球前鋒 問題在於勇士本身

倫德伯格無法扛下組織進攻重任，問題其實並不在他，而是勇士本身。倫德伯格雖然24歲，球技、心態相對成熟，但這只是他生涯第12場NBA例行賽，貴為過去10多年多次奪冠的傳統勁旅，勇士為何淪落到靠菜鳥獨撐大局？

倫德伯格養成「控球前鋒」有難度 勇士站在分岔口

而是必須正式將他推上「控球前鋒（Point Forward）」的戰術核心位置，他本身具備6呎9吋標準前鋒身材，以及良好戰術素養，可以想見他的個人數據會持續上漲，但勇士戰績可能不理想。

▲新秀倫德伯格本場再砍25分，助攻數卻罕見掛蛋，他球技上距離真正的控球前鋒，仍有一段路要走。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（12）日108：115輸給休士頓火箭，開季驚奇8連勝中斷，當家球星柯瑞（Stephen Curry）首節就因右腹部酸痛被迫退場，宛如一面照妖鏡。過去10多年，勇士的動態進攻（Motion Offense）全數建立在柯瑞無與倫比的無球跑動與外線牽制力之上，近年來更嚴重，雖然靠倫德伯格（Yaxel Lendeborg）單打緊咬比分，最終僅輸7分，但實際看比賽就會發現，勇士與火箭陣容幾乎差一個檔次，要不是火箭外線直到末節才投開，比分早該被拉開。當場上缺乏能吸引雙人包夾的絕對強點，勇士大多數功能性球員功能都減半，尤其是鋒線群，包含桑托斯（Gui Santos）、理查德（Will Richards）空有身材，卻當火箭不用分心將防守放在柯瑞身上時，兩人在兩側完全無法給予球隊援助。保守估計，在柯瑞未來2周無法出賽情況下，主帥科爾（Steve Kerr）終於得正視3大難題。首先是格林（Draymond Green）上場時間，本場他拿下7分、5籃板與7助攻，已經堪稱本季代表作，再來是控球問題，科爾本場下半場幾乎都讓新秀倫德伯格擔任控球，全場助攻數卻掛蛋，倫德伯格本質上是一位具備持球進攻能力、更適合擔任第2持球者的終結型前鋒，此役下半場在湯普森、KD輪流防守下，體能也受到影響，更無法扛下控球前鋒一職。可以想見，科爾未來幾場內，不護只把倫德伯格當成高效率的終結點，勇士靠著38歲柯瑞打出回春大爆發表現，開季一波8連勝嚇倒眾人，但回歸理性，本季仍看不見奪冠窗口，是要把寶全數壓在倫德伯格身上，透過交易引進即戰力，本季拚一下看不見的冠軍，還是堅持保留選秀籤，在接下來3年內重整陣容，找到下一批核心，勇士在這個分岔口已經呆站3年，終究還是要選一條路來走。