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101董事長賈永婕近日批評音樂人羅大佑「什麼年代了，還有人要評論女性有沒有生小孩。可怕的老舊思維！」引發不少話題，但也因此受到許多關注與討論，她今（12）日發文透露，每次談到下一代，總有網友追問她的兒子會不會當兵、是不是要服一年兵役。她這次直接給出答案：「他要當兵！他會當一年的兵！」賈永婕表示，兒子出生在台灣，「是中華民國的國民」，依法就必須盡國民應盡的義務。賈永婕在文中還原網友的問法：「你的小孩要當兵嗎？要當一年兵嗎？你說呀！說呀！」她以一句「好，我說！」接話，表明兒子會去服役。她接著說，兒子身體健康、能跑能跳，反問：「為什麼不用當兵？」她也形容，兒子是「堂堂正正的台灣孩子，也是堂堂正正的好男兒」。賈永婕再次提及羅大佑批評蔡英文、蕭美琴沒生小孩的事，她說自己有下一代，所以關心台灣的未來，但即使沒有孩子，她也一樣會守護這片土地。她表示：「因為這裡是我們的家。自己的國家自己守護。」