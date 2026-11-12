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晶圓代工龍頭台積電驚傳員工個資遭駭客兜售，有人在地下論壇聲稱取得4.6萬筆員工紀錄、資料容量達6.9GB，開價3枚比特幣（BTC），折合新台幣約740萬元。台積電今（12）日證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但目前沒有證據顯示公司內部系統遭到入侵，初步了解相關資訊與某雲端服務供應商系統服務中的資料相符。綜合媒體報導，駭客在地下論壇公開販售相關資料，聲稱掌握約4.6萬筆紀錄，並開出3 BTC價格，還揚言若一週內沒有買家，就會公開全部資料。不過，4.6萬筆是否均為有效員工資料，以及實際資料內容與取得途徑，目前仍有待進一步調查。台積電表示，已知遭公開的資訊與某雲端服務供應商系統服務中的資料相符，且與公司生產或客戶相關資料無關。公司目前沒有證據顯示自身資訊系統遭到入侵，事件來源及實際影響範圍仍待進一步釐清。針對員工資訊遭未經授權公開，台積電表示，已陸續通知受影響人員並提供必要協助，同時與相關雲端服務供應商、調查機關及第三方網路安全機構密切合作，加速釐清事件原因，並採取必要措施。台積電也表示，將持續致力於保護員工隱私及維護資訊安全。目前外界關注的重點，包括實際遭公開的資料筆數、涉及哪些個人資訊欄位、資料如何從雲端服務流出，以及相關供應商是否存在資安管理漏洞，仍有待調查結果進一步說明。此外，員工個資遭未授權公開，即使不代表企業核心系統遭入侵，仍可能衍生個人隱私及後續詐騙風險。若資料包含姓名、聯絡方式或任職資訊，可能被不法人士用來設計假冒公司、同事或合作廠商的釣魚訊息。受影響人員仍應留意不明聯繫及要求提供帳號、密碼或驗證碼的訊息，並透過正式管道確認對方身分。