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馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），近日再度針對台灣問題表態，重申馬來西亞長期奉行的一中政策不會改變。不過，在台灣宣布暫緩部分雙邊投資協商後，安華也公開強調，希望維持與台灣良好的經貿關係，避免外交爭議影響雙方投資合作。根據馬來西亞《星報》12日報導，安華當天在國會應詢時聲稱，馬來西亞自1974年以來便奉行一中政策，承認設於北京的中國政府。他同時指出，台灣是馬來西亞重要的貿易夥伴，馬方希望繼續維持雙方經貿往來及投資合作。安華也表示，截至11月11日，馬來西亞尚未發現台灣投資者撤資或停止營運的情況，當地仍有台灣的投資案持續推進，相關合作討論也沒有完全中斷。風波起源於安華先前接受《半島電視台》專訪時，曾表示台灣是中國的一部分，形容馬來西亞國內若有州屬想脫離，政府也會動用武力，防止國家分裂。相關言論引發台灣方面強烈反彈，台灣外交部也曾公開表達譴責。隨著爭議持續延燒，台灣外交部11月10日證實，已暫緩部分台馬雙邊投資協商，強調將持續維護國家主權及台商投資權益。如今，安華一方面堅持一中政策，另一方面又希望台灣投資不要受到影響，也讓台馬關係面臨外交立場vs.經濟利益，2者如何平衡的考驗。《南華早報》引述新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）分析，安華的發言已超出馬來西亞過去對於台灣問題的表述，讓外界感覺馬來西亞的立場有所搖擺，可能會讓台灣投資人產生疑慮，先前還能被視為「中立」的態度，如今可能被解讀為「不值得信任」。馬來西亞台灣商會榮譽會長林凱民則向《日經亞洲》表示，目前既有台灣投資大致未受影響，但潛在投資者可能轉往東南亞其他市場，提醒馬來西亞雖然仍具投資吸引力，但台商在東南亞「並非沒有其他選擇」。原文連結：