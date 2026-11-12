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身懷美髮丙級證照 石舫亘到髮廊兼職學剪髮

喊話「市長來認領」 果真等到本尊留言

台北市長選戰倒數，現任市長蔣萬安打夫人牌，妻子石舫亘頻頻掃街曝光、和民眾互動，深獲支持者喜愛。一名民眾昨（11）日也在社群上分享石舫亘過去不為人知的小故事，原來石舫亘先前為了精進幫孩子剪髮的技術，曾低調到台北某髮廊應徵兼職，平時與同事相處融洽，直到因丈夫投入選戰、準備回歸輔選而提出離職，同事才驚訝發現她竟是市長夫人。該貼文曝光後，也「釣出」蔣萬安本人親留言：「謝謝！」。內湖「頤心美學工作坊」阿斌師昨在Threads上發文表示，看到不少民眾靠著曬出與蔣萬安合照，成功吸引市長本人「海巡」留言，因此也想分享自己剛聽來的一段石舫亘故事。他轉述客人朋友所言提到，台北某間髮廊先前曾有一名太太前來應徵兼職，自稱只學過一些技術、會染髮，希望能再精進剪髮技巧，好幫自己的孩子剪頭髮。事後才知道，對方其實早已取得美髮丙級證照，只是當時並未特別張揚。聽說當時同事表示，石舫亘工作期間相當認真，和大家也相處愉快，完全感受不到任何架子。直到前陣子她突然向老闆娘提出離職，老闆娘詢問原因，她才表示，「因為我先生要開始選市長了，所以我要回去幫他。」同事聽完追問「妳先生是誰？」石舫亘這才透露「我先生是蔣萬安」，眾人才驚覺，原來平時一起工作的同事竟是台北市長夫人。阿斌師也在貼文中向蔣萬安喊話，希望有機會被本人「海巡」到，認領石舫亘在髮廊工作的照片與這段小故事。沒想到貼文曝光後，蔣萬安真的親自現身留言區，留下簡短一句「謝謝！」。該文一出，大批民眾紛紛留言直呼「太低調」、「第一次看到官夫人去應徵美髮小助理」、「市長夫人真是個低調又暖心的人」、「蔣萬安夫妻感情很好，永遠都是一條心」、「義剪團都能看到她的身影」、「好溫馨的小故事」、「天啊，傳說是真的！」。