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台股今（12）日遭遇賣壓，加權指數開盤以44,180.46點開出，盤中最高一度衝上44,525.24點，隨後一路震盪走低，最低下探42,943.50點，終場收在43,091.87點，下跌1,165.28點，跌幅2.63%，正式失守4萬4千點整數關卡。今日成交金額達1兆132.93億元，市場交投熱絡。回顧前一交易日，台股加權指數收在44,257.15點，單日大漲1,545.23點，漲幅3.62%。不過，今日行情反轉，指數終場不僅跌破前一日收盤位置，也較今日開盤下跌1,088.59點，顯示盤中賣壓明顯。從盤中高低點觀察，今日加權指數最高來到44,525.24點，最低下探42,943.50點，高低差達1,581.74點。指數從盤中高點回落至收盤，累計下跌1,433.37點，震盪幅度相當劇烈。今日成交金額達1兆132.93億元，突破1兆元大關，搭配加權指數重挫1,165.28點，反映市場交易規模擴大。指數收盤跌破4萬4千點後，後續能否重新站回整數關卡，以及成交量能是否持續放大，將是下一交易日觀察重點。