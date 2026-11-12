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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認與疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang）有婚外情後，又被《紐約時報》揭露疑似與直屬部下、輝達醫療事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）有一段婚外情。《華爾街日報》報導，輝達董事會正開會研究是否撤換黃仁勳。這名48歲、已婚的女副總身分也隨即遭外媒起底：她工程師出身、曾到麻省理工學院（MIT）進修，在輝達任職超過18年，還曾公開形容加入輝達是「美夢成真」。《紐時》引述5名輝達現任或前任員工說法報導，現年63歲的黃仁勳與鮑威爾有一段戀情。其中2名消息人士指出，今年3月輝達在加州聖荷西舉辦年度開發者大會GTC期間，兩人在附近一家飯店被拍到舉止親密。不過《紐時》也表示，報社並沒有看過這段影片。《紐時》指出，黃仁勳與鮑威爾都已婚，各有配偶。根據《紐時》、美國商業內幕（Business Insider）和輝達官網資料，鮑威爾的經歷如下：：畢業於波士頓東北大學（Northeastern University）；2005至2006年間在波士頓大學修讀專案管理研究生證書課程；2007年到麻省理工學院（MIT）史隆管理學院修讀高階主管課程，學習產品設計、開發與管理。：開始擔任硬體工程師，之後轉到一家電子產品新創公司做產品工作。：以業務開發人員身分加入輝達，負責高等教育與醫療市場。：升任AI業務開發資深總監。：出任醫療事業副總裁至今。輝達官網介紹，鮑威爾掌管公司全球醫療事業，負責用於加速運算、AI與視覺化的軟硬體平台，支援醫學影像、生命科學、藥物研發與醫療數據分析等領域。她過去也曾領導輝達的高等教育與研究業務，並主導輝達AI實驗室（NVIDIA AI Labs）和新創加速計畫Inception。據商業內幕報導，鮑威爾加入輝達之前，在新創公司工作時曾主動聯繫輝達洽談運算晶片。她今年8月在Podcast節目《Lifers》中透露，後來輝達發現自家技術可以應用在醫療領域，便回頭聯繫並聘用了她，她形容這份工作是「美夢成真」。鮑威爾是黃仁勳約60名直屬部下之一，也是輝達醫療事業的代表人物，經常代表公司在全球各地的科技會議發表演說。今年3月GTC大會期間，她主講如何運用AI推動醫療與生物領域的突破，正是《紐時》報導中兩人被目擊的期間。她和台灣也有淵源。2024年6月黃仁勳來台期間，鮑威爾曾代表輝達拜會台大醫院和林口長庚醫院，洽談神經外科、影像醫學等AI醫療合作。截至目前，鮑威爾本人沒有發表任何聲明，也沒有回應《紐時》的置評請求。輝達同樣拒絕評論。黃仁勳接到《紐時》記者電話時只說「我覺得你不應該直接跟我談」，隨即掛斷。不過，美國財經媒體Benzinga報導，鮑威爾在報導曝光後，突然退出原定出席的一場大型健康峰會。《紐時》也指出，輝達的行為準則由黃仁勳親自撰寫開頭信，內容要求員工避免利益衝突，包括可能影響判斷的私人關係，並承諾公司會迅速調查不當行為。兩人是上司與直屬部下的關係，外界質疑董事會要如何將這套標準套用在執行長身上。風波持續擴大。《新聞週刊》（Newsweek）報導，輝達董事會8日啟動獨立調查時還表示「對黃仁勳及其領導團隊有信心」，輝達發言人也說黃仁勳「承諾繼續不間斷地領導輝達」。但據《華爾街日報》報導，董事會11日已開會研究是否撤換黃仁勳，截至目前還沒有對外宣布最終決定。此外，美國參議員華倫（Elizabeth Warren）要求黃仁勳到參議院銀行委員會作證，他至今仍拒絕出席。加州聯邦法院也出現一起集體訴訟，指控輝達與黃仁勳沒有揭露外遇一事，導致股價虛胖。共和黨3名眾議院委員會主席則要求他11月18日出席閉門簡報。