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休士頓火箭與金州勇士今（12）日的火爆對決高潮迭起，火箭最終雖以115：108擊退勇士，但陣中老將史馬特（Marcus Smart）在第三節尾聲因為朝勇士中鋒巴錫（Charles Bassey）揮拳，遭判定二級惡意犯規直接驅逐出場，在賽後掀起巨大討論。隨著火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）與勇士受害者巴錫賽後受訪還原這起衝突，導火線與雙方互嗆內幕也全面曝光。回顧這起衝突發生在第三節還剩21秒時，當時火箭握有領先優勢，史馬特在禁區與巴錫爭搶位置時情緒失控，直接朝對方揮出一拳，經重播審視後當場吞下二級惡意犯規逐出球場。離場前他出戰17分鐘，三分球 投2中高效攻下6分、2籃板、1助攻。火箭總教練烏度卡賽后談到此事時，透露了史馬特在事發當下的解釋：「史馬特告訴我，兩人當時在場上糾纏在一起，他之前受過傷的手肘不小心被對方扭了一下，所以他很不滿地對巴錫唸了幾句。結果巴錫反嗆：『你想怎麼樣？』史馬特一時氣憤，就真的動手了。」身陷衝突中心的勇士中鋒巴錫全場貢獻7分、6籃板，賽後談到史馬特的暴力揮拳時，他語帶不屑地直言對方「只是在裝硬」，「他整場比賽都在搞一些小動作，一直在耍髒。」巴錫受訪時毫不留情地批評道，「我不認為他當時是真的想好好打球，老實說，我覺得他整段表現看起來，只是想讓自己趕快被驅逐出場罷了。」根據NBA相關紀律條例規定，球員在場上出現揮拳行為，經回放確認後除了當場驅逐與罰款外，通常還會面臨至少一場的追加禁賽處分。史馬特這一記衝動的揮拳，不只要賠上被驅逐的難堪代價，接下來也確定得面臨聯盟後續的紀律懲處與禁賽危機。