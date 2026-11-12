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台灣最強貴族世家找到了！烤鴨吃到飽超離譜看傻

除了現烤的片鴨可以享用，還有許多熱炒、炸物以及小菜可以享用，菜色明顯就是比其他非旗艦店的貴族世家還要豐盛。

▲貴族世家你吃過不少分店，但是台東店你有吃過嗎？被內行人私藏的隱藏貴族世家分店。（圖/Google評論）

貴族世家台東店被封最強！菜色豐富原因曝光：連麵包師傅都進駐

除了網友吃到的烤鴨之外，還會有黑糖珍珠奶茶、香魚、秋刀魚、章魚燒、冷泡茶、現烤麵包等，都是不定時限定輪流出菜，在老饕嘴中吃出好口碑，目前已經在地經營12年之久。

我們也極盡辦法，報答回饋鄉親的熱情，從未停下腳步。

▲貴族世家台東店甚至連麵包師傅都聘用進駐店內，每天製作現烤麵包給客人吃！（圖/Google評價）

Google評價狂斬4.4顆星高分！餐廳變景點遊客全讚爆

▲貴族世家台東店還有章魚燒可以吃，不少老饕直呼根本沒在貴族世家吃過這樣的菜色。（圖/Google評價）

台東貴族世家店家資訊

知名連鎖牛排館「貴族世家」是很多人的童年回憶，但即便他是連鎖餐廳，每間店的品質和配菜還是有相當大的差別！近日一間台東的「貴族世家」分店被分享，現場不僅有現烤的片鴨可以享用，菜色也是豐富到不行，完全跟一般貴族世家不能相比，在Google評價上斬下超高4.4顆星評價之外，甚至有不少遊客都留言：「我就是專門來台東玩順便吃這間貴族世家的」、「全台最強貴族世家，菜色的真的很離譜。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「跑來台東吃貴族世家！菜色一直換一直補就算了，竟然還有現片烤鴨，整個吃瘋了啦！」只見該網友貼出台東貴族世家的菜色圖，貼文曝光後，不少遊客都表示：、「之前去吃還有雞蛋糕、章魚燒勒，真的超強」、「這間真的超強，菜色多到不像話，CP值高到不行。」事實上，這間台東貴族世家分店，早就已經是內行人收藏在口袋的名店，雖然本身不是旗艦店，但卻打造出旗艦店的規格，自助吧區一大堆隱藏版菜色，至於為什麼只有這間貴族世家菜色這麼豐富？店家也曾經在臉書社團發文表示「貴族世家一直以來，都受到台東鄉親的大力支持與照顧，」就是因為有廣大鄉親遊客的支持，店家也更用心製作餐點，仔細看Google評價，這間台東貴族世家的Google評分有高達4.4顆星的高分，評論更是突破5000則，不少遊客都表示：「吃一次就上癮，來台東一定要吃，根本觀光景點」、「令人驚艷的連鎖店，貴族世家台東店，平日中午也是大客滿」、「下午時段去也坐了八成滿，自助吧菜色真的很豐富」、「朋友一直吵說要吃，本來很不願意，結果去了發現原來是貴族世家名店，菜色真的太誇張啦！」下回有去台東遊玩的民眾，愛吃牛排也可以安排去嚐鮮看看，從餐廳變成觀光景點真的非常特別呢！地址：台東縣台東市豐盛里中華路二段197號電話：089-323-855營業時間：週一至週五11時至21時30分