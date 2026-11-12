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九州博弈集團洗錢案再有新進展！台中地檢署追查金流，查出兩家記帳及報稅代理人事務所涉嫌勾結博弈集團，利用28家人頭公司帳戶充當金流通道，協助九州、THA等娛樂城收取賭資及出金，並透過虛開發票掩飾不法資金，短短兩年洗錢金額高達81億4327萬餘元。檢方偵查終結，依參與犯罪組織、聚眾賭博、一般洗錢等罪嫌，將王姓、李姓等4人提起公訴，並對王姓被告求處3年徒刑、併科罰金100萬元。檢警調查，刑事警察局偵查第一大隊追查公司戶涉詐案件時，發現台中市豐原區及北屯區兩家記帳及報稅代理人事務所，承辦多家成立不久、交易對象高度重疊公司的稅務申報，進一步清查發現異常金流，懷疑有人利用專業記帳業務掩護犯罪。檢方查出，王姓、李姓被告均為合法登錄的記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，卻涉嫌為牟取不法利益，加入博弈集團洗錢網絡，利用28家人頭公司金融帳戶，供九州、THA等娛樂城收取賭客賭資及辦理出金，也作為詐騙款項層層轉匯的管道。其中，王姓被告還涉嫌指示員工大量虛偽開立統一發票，透過不實交易及循環交易，製造公司正常營業假象，藉此掩飾資金來源，規避金融機構風險控管及國稅局查核。全案除洗錢金額達81億4327萬餘元外，另涉及30名詐騙被害人，財損超過4000萬元。台中地檢署檢察官謝孟芳於今年7月16日指揮專案小組，會同刑事警察局、台中市及高雄市刑大，以及財政部中區、南區國稅局，同步搜索涉案事務所及相關人員住居所，查扣公司帳冊、統一發票、印章及電腦等證物。王姓被告遭法院裁定羈押禁見，其餘被告分別以1萬至15萬元交保。全案偵查終結，檢方依參與犯罪組織、意圖營利聚眾賭博、行使業務登載不實文書、一般洗錢及明知不實填製會計憑證等罪嫌，將4人提起公訴。檢方並強調，記帳士及報稅代理人是防制洗錢的重要把關角色，若濫用專業知識協助犯罪集團掩飾不法金流，將依法追究刑事責任。