我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉（右）演出《長假》時年僅24歲，劇中表現讓他躍身國民天王。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉（右）長假劇照出土，當年的長髮造型迷倒許多婆媽少女。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉（右）演出《長假》時相當帥氣，創下日本國內超高收視率。（圖／翻攝自X）

日本國民天王木村拓哉將於明（13）日起，連續兩天登上台北流行音樂中心開唱，這不僅是他出道35年來，第一次以個人身分來台灣開演唱會，演出的第一天剛好是他的54歲生日，珍貴的日子就這樣獻給台北，而這位20歲就紅遍全亞洲的男神，年輕時到底有多帥？回顧他演出《長假》時的舊照，痞帥的氣質完全打趴中國男星張凌赫。木村拓哉1996年飾演日劇《長假》爆紅，當年24歲的他留著長髮、跟山口智子合作，在日本創下了瞬間最高收視率為36.7%，平均收視率29.6%的超驚人成績，甚至當時只要每到播出日的禮拜一，晚上辦公室就都沒人願意留下，女性觀眾都跑回家追劇。而木村拓哉為何可以擄獲大批觀眾芳心呢？他走得並不是皮膚白斯文書生型，而且黑皮長髮帥哥，貼皮的骨相非常之優越，不過在SMAP團體中，又能知道他是一位非常有想法，愛藝術、愛運動，個性相當灑脫的男生，從骨子裡透發著一種叛逆氣息，讓許多被社會規範壓制著的老百姓都不由自主地愛上他。雖然木村拓哉現在超過50歲，已經不是當年那個超帥氣小鮮肉，不過中年時期的他依舊帥出新高度，每次現身在螢幕前都會掀起許多粉絲討論。這位全亞洲的師奶殺手將於明（13）日來台灣舉辦個人演唱會，同時將跟現場所有粉絲一起度過自己的生日，邀請大家一起享受這個珍貴的時光。