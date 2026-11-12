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參院10人確定離開、眾院剩153人 台灣連線面臨改組

台美避免雙重課稅協議卡關 陳明祺曝最大挑戰

美國期中選舉剛落幕，外交部政務次長陳明祺今（12）日在立法院提到，美國參議院「台灣連線」原有38名成員，其中10人確定離開參院；眾議院台灣連線原有220人，預估明年新國會開議時僅剩約153人，坦言「這是一個不小的落差」。不過，他同時強調，已有多位新科議員表達加入意願，另有資深議員有意擔任主席，外交部正積極接觸，持續鞏固美國國會跨黨派友台力量。民進黨立委陳俊宇今在立法院外交及國防委員會質詢，關切美國期中選舉後，國會台灣連線的成員變動，以及台美國會外交如何延續？陳明祺答詢指出，這屆美國國會不論參眾兩院，台灣連線都強力挺台，但選後不少成員因退休、改選或初選落敗等因素離開國會。陳明祺進一步說明，參議院台灣連線原有38名成員，其中17席面臨改選，10人已確定離開參院、5人順利連任，另外緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）仍在等待選舉結果。眾議院方面，原有220名台灣連線成員，其中40人去職，預估明年新國會開議時，原有成員約剩153人，「存在不小的落差」。至於共同主席、肯塔基州共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr），則成功轉戰參議院，另外3名共同主席順利連任。面對台灣連線人數減少，陳明祺表示，外交部將加強參眾兩院的工作，目前已有多位新科議員表達加入台灣連線的意願，也有幾名資深議員有意擔任主席，我方都在積極接觸。陳明祺強調，對美外交向來採取跨黨派立場，同時經營行政與立法部門關係。他先前訪問華府時，也曾與駐美代表處國會組討論，未來將更重視兩黨衡平，並爭取邀請美國國會議員及重要幕僚訪台，讓更多人實際了解台灣。另外，針對台美避免雙重課稅（ADTA）進度，陳明祺表示，參眾兩院都支持相關議題，但目前最大挑戰是如何找到合適的立法載具，包括《國防授權法案》（NDAA）或撥款法案，都是可能的途徑。他指出，由於年底跛鴨會期時間有限，又有其他議題陸續加入，能否在新國會開議前完成立法仍有變數。若本屆會期未能通過，外交部將在明年新國會開議後，立即爭取參眾兩院跨黨派議員支持。至於其他友台法案，陳明祺認為，美國國會長期挺台的力道應能維持，但ADTA確實仍有立法技術問題需要克服，希望能越快完成越好。