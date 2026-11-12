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前立委鄭運鵬帥兒德德，過去在2024陪同爸爸車掃一夕間爆紅，至今IG累積24.3萬名粉絲，鮮少使用IG貼文的他，睽違半年今（12）日突然發文向桃園市長候選人黃世杰道歉，提及自己過去跟爸爸還有黃世杰叔叔一起謝票，三人一起拍了很多照片，結果黃世杰卻常常被截掉，這點讓他一直很過意不去，「就算要截掉也該是截掉我爸吧？誰叫他落選了」，幸好現在AI很方便，可以讓用「線上車掃」來彌補，最後也不忘喊話選民，「市長票投給1號黃世杰叔叔！」德德IG睽違半年沒發文，今日發文突向黃世杰道歉，提過去跟黃世杰一起陪爸爸車掃謝票，三個人一起拍了合照。照片上明明有三個人，黃世杰卻常常被截掉，好多人不知道照片裡面有他。這讓他一直很過意不去，「因為就算要截掉，也該是截掉我爸吧？誰叫他落選了」。德德也說，幸好現在AI很方便，可以讓他用「線上車掃」來彌補，爸爸這次可以理所當然的站旁邊，而且被截掉也不影響，「希望桃園的朋友這次能夠把照片的重點放對，市長票投給1號黃世杰叔叔！」