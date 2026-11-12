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▲小S大膽拷問與老婆現階段還有沒有性慾，庾澄慶（上圖）回說炙熱是很重要的一件事，小S露出驚訝表情。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲庾澄慶（右一）曾經帶著太太張嘉欣（左一）觀賞徐若瑄參演的國片，夫妻倆罕見同框亮相。（圖／庾澄慶IG＠harlemyu_1986）

65歲庾澄慶（哈林）2016年二婚小14歲前民視主播張嘉欣，愛妻2年內陸續生下女兒「哈密瓜」、兒子「哈寶」，他近日上小S主持的節目《小姐不熙娣》，被犀利提問與太太現階段還有沒有性慾，哈林回說「我覺得『炙熱』是很重要的一件事」，小S一聽差點從椅子上跌下來，震驚大喊：「你還有？」面對愛擺「奇葩臉」出名的庾澄慶，小S雖然害怕但也鼓起勇氣提問私密問題，「你現在跟你老婆還會有性慾嗎？」哈林思考了幾秒鐘，故作鎮定直言：「我覺得『炙熱』是很重要的一件事！」此話一出讓小S露出不可置信的表情說：「你還有？」哈林則打趣反擊：「我才不要告訴妳更多！告訴妳就會被剪成短片在網路上散播！不回答就是最好的回答！」此外，小S還詢問庾澄慶「你覺得第一次結婚跟第二次結婚有什麼不一樣的感覺？」哈林表示不想給太官方的答案，「如果用最直接的方式回答妳，這個感覺答案和想法其實都寫在我的歌曲〈愛人啊！〉裡面了！最終就是要這樣子，不管你的喜怒哀樂，都有一個人能完全接住你。」小S好奇追問「所以你老婆能完全接住你的各種情緒？」哈林大方承認「可以」，哈林也表示，隨著年紀增長，自己的脾氣變得溫和很多，「（很多事情）現在已經沒有那麼在意了」，更說出金句，「人到了一個年齡，除非你看不開，要不然是快樂的！」